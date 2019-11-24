2019-11-24T17:24:42+03:00
Звезды

"За мат придётся заплатить": баттл Шнура и Noize MC закончился скандалом

Полиция составила на лидера «Ленинграда» и рэпера Ивана Алексеева протоколы за нецензурную брань
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«За мат придётся заплатить»: баттл Шнура и Noize MC закончился скандалом«За мат придётся заплатить»: баттл Шнура и Noize MC закончился скандаломФото: Кадр видео
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Музыкальная дуэль между солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и Иваном Алексеевым, больше известным под сценическим псевдонимом Noize MC, закончилась скандалом.

Артисты встретились в Москве в минувшую субботу, 23 ноября, в рамках проекта кампании Red Bull SoundClash. Концерт-баттл должен был пройти по оговоренным правилам, а судьями в нем выступали сами зрители. Однако, что-то пошло не так и полиция выписала артистам штрафы.

Платить Noize MC и фронтмэну «Ленинград» пришлось за мат на сцене: по 500 рублей на каждого за нецензурную лексику на концерте. По словам Ивана, сразу после концерта его задержали и отпустили только в четыре часа ночи.

«За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» - написал в Instagram один из поклонников Noize MC.

noizemcnoizemc
За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!
56991 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, что цены на билеты на дуэль начинались от 3,5 тысячи рублей.

В ходе концерт-баттл Шнуров и Noize MC пели свои песни и каверы друг на друга. Публика голосовала криком и аплодисментами после каждого раунда. Победу присудили «Ленинграду» со счетом 4:3.

Напомним, встреча Noize MC и Шнурова на «ЦСК Арене» не случайна. Все началось в начале сентября, когда рэпер опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором он в образе денди XIX века бросает лидеру «Ленинграда» вызов в стихотворной форме. В ответ Шнуров опубликовал такое же видео, в котором принимал вызов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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