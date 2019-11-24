Стеснение пропало: Анна Седокова впервые вышла в свет с женатым баскетболистом

36-летняя Анна Седокова после расставаний с тремя отцами своих троих детей вновь счастлива в личной жизни. Несколько месяцев назад экс- «ВИА Гра» начала встречаться с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой - отношения не афишировали, но летом на отдыхе в Турции спутника Седоковой опознали по запоминающимся татуировкам на руках. Тимма официально женат, год назад стал отцом замечательного малыша, но ради красавицы Ани решился на развод - сейчас супруги утрясают детали раздела имущества и воспитания общего сына.

Седокова впервые вышла в свет с женатым баскетболистомФото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно Седокова в своём Инстаграме призналась в любви к двухметровому красавцу - с тех пор его фото регулярно мелькают в соцсетях певицы, но вместе на публике пара до сих пор не появлялась.

Анна и Янис долго время отношения не афишировалиФото: Михаил ФРОЛОВ

И вот воскресным вечером 24 ноября на новогоднюю дискотеку «Муз ТВ» Анна и Янис пришли вместе. Баскетболист трогательно поддерживал любимую перед выступлением, снимая на телефон ее общение с поклонниками и что-то нашептывая на ухо. Все время, пока Седокова за кулисами раздавала интервью, Янис ни на шаг не отходил от нее, хотя в кадре старался не появляться.

Певица и спортсмен мило ворковали за кулисамиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Постоянно одергиваю себя , когда снимаю нас вместе, ведь счастье любит тишину, и что скажут люди, - написала на днях Седокова в соцсетях, опубликовав очередное фото с любимым. - Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь, так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол. Наверное это есть одна из формул счастья в паре — уважать и любить профессии и дела друг друга.

Недавно Седокова в своём Инстаграме призналась в любви к двухметровому красавцуФото: Михаил ФРОЛОВ

Поддержка певицы баскетболисту сейчас очень нужна: в ближайшие две недели форвард «Химок» не сможет играть из-за серьезной травмы руки. У Тиммы заклеен пластырями локоть правой руки, что не ускользнуло от внимания гостей вечеринки «Муз ТВ».