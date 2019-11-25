Звездный Новый год: Седокова в цепях и коже, Топурия в платье-листе и Зара с голым животом

Предстоящие праздники у артистов расписаны под концерты да корпоративы, поэтому новогодние огоньки снимают уже сейчас. Один из них – вечеринка «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» - устроили воскресным вечером в холле одного из столичных торговых центров. Пока народ совершал шоппинг, звезды пели-плясали, жгли бенгальские огни и на камеры желали стране всех благ под мифический бой курантов. Нарядились знаменитости соответствующе – кто во что горазд. Вместе с модным экспертом и историком мода Анатолем Вовком ( «Комсомолка» рассмотрела «луки» звезд.

Анна Седокова с Янисом ТиммойФото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова

36-летняя экс-«ВИА Гра» впервые появилась на публике с бойфрендом – двухметровым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ни наличие официальной жены, ни разница в возрасте (27-летний Тимма пока еще официально не развелся) пару, похоже, не смущает: оба буквально светились от счастья. Баскетболист ни на шаг не отходил от любимой, и это понятно: как ее отпускать-то с таким декольте, золотыми цепями да в кожаной юбке, облегающей все изгибы?

- Кто-то может подумать, что здесь не хватает жакета, но это не так, - считает наш эксперт. - Если есть чем похвастать, то почему бы это не сделать в меру, не забывая о мерах приличиях.

Певица ЗараФото: Михаил ФРОЛОВ

Зара

Похожий топ выбрала и певица Зара, немало удивив публику. От нее, всегда сдержанной и «самой одетой» на звездных тусовках, никто не ожидал глубокого декольте и оголенного живота.

- В этом образе Зару не узнать, - комментирует Анатоль Вовк. - Красивые прямые волосы сменили игривые локоны. И если раньше Зара старалась не демонстрировать фигуру, то на этот раз открытый лиф показал идеальную зону декольте и часть живота. Видно, что в плотном графике Зара находит время для занятий спортом.

Группа «A’Studio»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кэти Топурия

Солистка группы «A’Studio» в салатовом платье-листе на общем фоне блесток и перьев стала для репортеров глотком свежего воздуха.

- В чем секрет вашего цветущего вида? – спросили Кэти.

- Не знаю, наверное просто жизнью довольна, - пожала хрупкими плечами певица, которая после неудачного романа с рэпером Гуфом наконец встретила мужчину своей мечты (Кети несколько месяцев встречается с дипломатом Львом Деньговым). – Никаких секретов красоты у меня нет. Я ведь женщина-антиспорт, да и косметическими процедурами не увлекаюсь.

- А платье какое красивое! Кто вам шьет?

- Я сама и шью – у меня есть бренд «Кэти Топурия», - не без гордости ответила певица.

- Наряд Кэти подходит для русских тусовок, и даже для знаменитого американского бала Мет Гала, - уверен наш эксперт. - Это смело, это правильно пошито и это говорит о наличии вкуса.

Ольга СерябкинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Серябкина

Экс-солистка группы «Серебро», выступающая под псевдонимом Molly, давно питает слабость к откровенным нарядам. Вот и на этот раз ее черное платье могло быть куда скромнее, если бы не корсет из блесток и прозрачная юбка.

- Сценический наряд, достойный шоу на Бродвее, - говорит Анатоль Вовк. – Такое платье смело можно назвать сюрреалистическим. И важно понимать, что это наряд исключительно для светского выхода.

Анна СеменовичФото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Семенович

В этот вечер певица по традиции эксплуатировала свои излюбленные приемы - декольте и высокий разрез на юбке.

- Корсет использовали для придания аппетитности формам еще несколько веков назад, - отмечает Анатоль Вовк. - В данном случае Анна увеличила визуально грудь лифом и уменьшила визуально талию баской. К ее и без того пышным формам на изумление присутствующих мужчин добавился дополнительный объем и сексуальность.

Юлианна КарауловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Юлианна Караулова

Певица блистала на огоньке в маленьком черном платье с необычным рукавом-шлейфом.

- Это один из идеальных вариантов, как сохранить рамки приличия в коктейльном платье, - считает модный эксперт. - А в свете камер пайетки лишь усиливают контраст темного платья и светлых волос. Прекрасный выбор!

Группа «Фабрика»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа «Фабрика»

Девичье трио появилось в обновленном составе - с недавно принятой солисткой Марией Гончарук, женой шоумена Дмитрия Хрусталева. Маша пока еще выучила не все песни группы, зато с журналистами общалась как звезда со стажем.

- Что сказал муж о вашей новой ступеньке в карьере? – поинтересовались журналисты.

- Следующий вопрос! Нет вопросов? Тогда я пошла, - отбрила прессу Гончарук.

- Группа «Фабрика» всегда шокировала откровенными нарядами, - считает Анатоль Вовк. – Голые ноги и открытые декольте, конечно, привлекут внимание зрителей последних рядов. Но в жизни такие наряды лучше не надевать. Это скорее будуарный вариант.

Согдиана

Певица в костюме цвета индиго, украшенном перьями, предстала на «красной дорожке» диковинной птицей.

- Короткие брюки с высоким каблуком - всегда идеальный вариант визуально увеличить рост, - отмечает модный эксперт. - Если при этом показать лодыжки, то эффект утроится. Подобного рода костюмы с перьями подходят не всем. Они могут добавить лишнего объёма, не всем нужного. Но Согдиана со своей безупречной фигурой может позволить себе многое, в том числе и перья заморских птиц.

Катя ЛельФото: Михаил ФРОЛОВ

Катя Лель

Звезда остается верна эпохе диско – клеенчатый плащ, серебряные брюки, футболка в пайетках и стеклярусе. Шик и блеск!

- Катя Лель своим образом показывает не просто тренд, она показывает любовь русских к блесткам. Россия - страна, которая всегда испытывала влияние Востока. А Восток это непременно блестящие ткани, - уверен Анатоль Вовк.

Ирина ДубцоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Дубцова

С певицей, которая днем ранее выступала на премии «Золотой граммофон» и получила заветную статуэтку, произошел конфуз - на новогоднем огоньке она появилась в том же наряде, что и на премии. И ладно бы он был безупречен! Но безликий черный костюм с кислотного цвета меховым хвостом эксперты уже назвали модным провалом Дубцовой…

- Шоу-бизнес в России так или иначе смотрит на западные дорожки церемоний, - уверен Анатоль Вовк. - Это факт, и в этом нет ничего зазорного. Вопрос в другом. Порой в стремлении привлечь внимание некоторые артисты выглядят комично. Уместность и чувство меры - важная часть любого образа. Лучше выбрать украшения поскромнее и классические фасоны, чтобы смотреться элегантно, чем надеть все лучшее сразу и стать примером отсутствия вкуса.