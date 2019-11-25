2019-11-25T02:13:02+03:00
История современности

Не слышали звон, но знаем, где он

25 ноября 1735 года в Московском Кремле был отлит самый большой в мире Царь-колокол
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Постоишь возле него - и долго не хочется уходить...Постоишь возле него - и долго не хочется уходить...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Давайте уточним для начала: храмовый колокол - это прежде всего музыкальный инструмент. И только потом произведение искусства. Об этом в свое время мы беседовали с Инной Костиной, заведующей сектором русского художественного металла и хранителем музейных колоколов Московского Кремля. Посетовали согласно: как жаль, что такая судьба выпала этому замечательному творению наших мастеров-литейщиков…

И тогда я узнал, что у нашего Царь-колокола были прямые предки - «отец» и даже «дед», погибшие во время пожаров. Но плоть отца-колокола дала жизнь вот этому, нашему теперь уже Царь-колоколу: Анна Иоанновна приказала отлить из этих останков новый колокол весом - размахнись рука! - тысяч на девять пудов! Такой, чтобы ни в одной зарубежной земле ничего подобного не было!

Иван Федоров сын Маторин и его сын Михаил отливали Царь-колокол по модели, сделанной чудодеем известным - ваятелем Федором Медведевым.

Сделали!

Только и тут наследственный рок настиг творение мастеров: откололся этот злосчастный кусок, который и посейчас рядом содержится, а как случилась такая беда, вот же что удивительно, только предположения на сей счет остались. Преобладает же вот что: в конце мая 1737 года разразился в Москве новый пожар и деревянный сарай, сооруженный над ямой с колоколом, вспыхнул факелом. Горящие бревна на колокол стали рушиться… Народ воодушевленно кинулся спасать любимое детище - таскал ведра с водой и щедро поливал, а колокол уже раскалился, и поливать его нельзя было ни в коем случае. Вот этот кусище и отломился сам по себе.

Конечно, многажды выплывала мысль приварить отпавший кусок, только пришлось оставить ее: кусок не соответствует месту, из которого вывалился: само время пообточило-пообтесало его, металл обильно выкрошился, а точно такой состав поди попробуй подбери… Вот и решили оставить Царь-колокол в таком состоянии, в каком он пребывает. Только пришлось его в самое недавнее время заботливо очищать от пыли веков, от наслоений, налетов времени, скрывавших тонкий замысловатый рельеф с фундаментом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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