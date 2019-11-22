Владимир Путин: Мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос — как мы прожили? Ваши близкие прожили свою жизнь достойно!

После того, как в Екатерининском зале Кремля отгремела праздничная церемония награждения, где ордена получали артисты, спортсмены и музыканты, в соседнем зале состоялась еще одна. И настроение там было уже другим.

Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.

- Считал необходимым встретиться с вами и лично передать награды ваших близких, - обратился к ним президент. - Прежде всего, это мой долг, но все-таки - и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования. Важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие.

Это важно было услышать не только родным погибших моряков, но и всей стране.

- Они выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, - заявил Путин. - Они до конца выполнили свой долг. Они вели сложнейшее и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях, об оружии, которое призвано обеспечить безопасность для России на десятилетия вперед, мир для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них.

Контраст между двумя церемониями был настолько велик, что глава государства подчеркнул еще раз:

- Я говорю это не для красного словца, не для соответствия традициям. Я знаю, что я говорю. У них была, действительно, особая миссия. Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны. Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие"

Президент вручил вдовам погибших ордена Мужества. Секретность даже в такой момент была настолько велика, что на кадрах этой церемонии нет лиц женщин, получающих награды.

- Конечно, эти ордена должны по праву храниться в ваших семьях, и будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нашего существования, - сказал Путин, когда все награды были переданы. - Каждый из нас, так уж устроен мир Господом, мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос — как мы прожили? Ваши близкие прожили свою жизнь достойно!