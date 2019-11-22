В Москве обсудили сотрудничество России и Катара

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и министра торговли и промышленности Катара Али Бин Ахмеда Аль-Кувари. На ней обсудили вопросы политического и торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, сотрудничество в энергетической и культурной областях.

Также на повестке - взаимодействие России и Катара на форумном треке. Катар примет участие в ПМЭФ-2020 в статусе страны-гостя. Обсуждалось участие на высоком уровне делегации Катара и строительство масштабного национального павильона Катара на площадке проведения форума.

«Участие Катара в ПМЭФ должно стать фундаментом для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Существует множество сфер взаимного интереса России и Катара, в которых необходима работа, чтобы наши политические договоренности были реализованы на практике», – отметил Антон Кобяков.

«Катарская сторона высоко ценит инициативу президента Российкой Федерации Владимира Путина по приглашению Катара на ПМЭФ в качестве страны-гостя. Мы подготовили насыщенную программу мероприятий в рамках Форума и надеемся, что в координации с российской стороной сможем успешно провести Форум. Мы также видим высокий потенциал взаимодействия наших стран в таких областях, как промышленность, технологии, инновации, сельское хозяйство, продовольственная безопасность», – сообщил министр Аль-Кувари.

На встрече обсудили форматы взаимодействия сторон по реализации приоритетных инвестиционных проектов. С российской стороны работу по этому направлению будет осуществлять Фонд Росконгресс, как социально-ориентированный нефинансовый институт развития, имеющий необходимую экосистему для поддержки инициатив в сфере бизнеса. Партнером с катарской стороны выступит Катарское агентство поощрения инвестиций (IPAQ). Совместная работа продолжит реализацию договоренностей между Россией и Катаром, достигнутых в рамках ПМЭФ, и будет способствовать росту торгово-экономического сотрудничества и взаимного инвестирования.

В заключение встречи Антон Кобяков пригласил господина Аль-Кувари принять участие в мероприятиях «Русского дома» в Давосе, официальной российской резиденции во время проведения Всемирного экономического форума 20–24 января 2020 года.