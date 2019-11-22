ФСБ: сеть террористических ячеек готовила в России свержение власти

Спецназ ФСБ России за одну ночь зачистил несколько съемных квартир в Москве, Татарстане и Тюменской области. При задержании выяснилось, что в них обитали 2 главаря и 7 участников запрещенной в России международной террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами".

- Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Кроме того, указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур международной террористической организации, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности, - сообщает ФСБ России.

При задержании по местам жительства преступников обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов. Фото: ФСБ РФ

С применением мер конспирации в ходе собраний иностранцы распространяли среди местных жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман. Дошло уже до того, что бандиты стали выпускать собственные пресс-релизы. О вербовщиках в ФСБ сообщили мусульмане, которым эти пресс-релизы вручили около мечети.

В ходе собраний иностранцы распространяли среди местных жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман. Фото: ФСБ РФ

- При задержании по местам жительства по местам жительства преступников обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизбут-Тахрир аль-Ислами". В мобильных телефонах и на флешках у них оказалось много интересной для следствия информации, - отмечают в ФСБ России.

Задержанных террористов поместили под арест, где они будут дожидаться суда. Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Члены террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" открыто призывали мусульман к созданию "всемирного халифата". Фото: ФСБ РФ