Государство чуть не наступило в противопехотную мину "наркотических справок", но в последний момент отдернуло ногу

История с «наркологическими» справками по 5000 рублей, которые собрался с 1 декабря ввести Минздрав, это пример той самой противопехотной мины, на которую чуть не наступило российское государство, но в последний момент отдернуло ногу.

Картины огромных очередей в десятках российских городов в наркологические диспансеры за последними бесплатными справками даже в малой степени не отражали возможных социально-политических последствий этого казалось бы рядового бюрократического решения.

Водители – это самая массовая профессия в стране. Их – более 5 миллионов человек. В сотнях населенных пунктов это вообще единственная работа которую только можно найти, не считая профессии продавца (вторая по массовости профессия).

Мобилизовать на протест одним росчерком пера 5 миллионов граждан плюс 8-10 миллионов членов их семей, такого ни одна власть себе позволить не может. Тем более в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации и стагнирующей экономики.

По идее, это решение должны были «зарубить» еще на этапе финансово-экономической экспертизы. Смотришь на показатели средней зарплаты по регионам и понимаешь, что 5000 рублей – это чертовски много. Но не «зарубили».

Так бывает, когда чиновник действует в парадигме «люди-новая нефть». Сотрудники Вероники Скворцовой уже, наверное, дырки под ордена на пиджаках начали сверлить. Шутка ли, 30 миллиардов рублей дополнительного дохода родному министерству изобрели. Ведь наградят же? И премию от 30 миллиардов не грех в Новому году выдать всем вовлеченным в процесс департаментам министерства.

Но президент сухо назвал идею «чушью какой-то», а за кадрами телевизионных новостей развернулась целая драма с жесткими разбирательствами кто подготовил контрреволюционное решение, кто еще участвовал во вредительском заговоре.

Пока что пострадал только директора Института Сербского, которую уволили за то, что визировала злополучный документ. Но вряд ли обойдется только этим. В 30-е годы за такую масштабную диверсию против государства расстреляли бы толпу людей и не сказать, чтобы были бы сильно неправы. Сейчас времена травоядные и обойдутся только отставками. Посмотрим, кто ответит.

Напомню, что волнения в Иране, которые не прекращаются весь ноябрь, в результате которых уже погибли десятки людей, начались из-за куда более невинных вещей. Иранское правительство просто подняло цены на бензин – с 5 рублей за литр (в пересчете на рубли) до 12. А иранцы этого решения не оценили.

Для нас позитив все же заключается в том, что система политических предохранителей в стране - работает. Кто-то быстро и точно оценил последствия министерского новшества, кто-то - доложил президенту. А уж что-что, а остро чувствовать политический момент Путин умеет отлично. Пронесло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745112" frameborder="0"></iframe> Путин о цене на справку от нарколога: «да чушь какая-то!».ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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