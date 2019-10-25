Приучать россиян к здоровому питанию начнут со школы

Более половины школьников 7 - 9 лет и свыше 60 процентов старшеклассников имеют хронические болезни - таковы неутешительные результаты исследований детского здоровья. По данным Роспотребнадзора, больше всего среди современных детей распространены заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение, диабет и т. п. То есть недуги, напрямую связанные с неправильным питанием.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ХОДЯТ ПО КРУГУ

Педиатры бьют тревогу: детское ожирение в нашей стране нарастает лавинообразно. Только за четыре года, с 2011-го по 2015-й, например, число несовершеннолетних с этим диагнозом выросло в 2,3 раза! И, судя по общемировым тенденциям, это не предел. Что самое печальное, полнота вовлекает детей в порочный круг, вырваться из которого крайне сложно.

- Наблюдая за семьями на протяжении нескольких десятилетий, мы выяснили: те из подростков, которые еще в школе имели повышенный ИМТ (индекс массы тела. - Ред.), к возрасту 40 лет приходят с ожирением, - так описывает ситуацию главный внештатый специалист-терапевт Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Оксана Драпкина.

Это же подтверждают и эксперты Роспотребнадзора:

- У матерей с ожирением выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела. А у такого ребенка, в свою очередь, больше рисков пронести эти лишние килограммы через всю жизнь.

И дело не только в генетике: пищевые привычки, которые чаще всего и приводят к ожирению, формируются в раннем детстве. В семьях, где старшее поколение имеет лишние килограммы, сложно говорить о правильных пищевых привычках. Очевидно, что там их нет. Поэтому в таких семьях выше риск набрать лишние килограммы и у младшего поколения. В результате, по данным современных исследований, до 20 процентов детей в России имеют избыточную массу тела или ожирение!

По данным Роспотребнадзора, самые тревожные перекосы в питании школьников - это пониженное потребление кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Зато больше всяких разумных пределов современные дошкольники и подростки потребляют жиров, в том числе и трансжиров - из кондитерских изделий, полуфабрикатов, фастфуда. И столь же избыточно - легкоусвояемых, так называемых быстрых углеводов: из макарон, сладостей, газировок и фруктовых соков.

«Хорошей прививкой» правильного питания могли бы стать детские сады и школы. Однако, увы, с питанием там дела обстоят не лучшим образом.

Как свидетельствуют анкеты, до 50 процентов еды из школьных столовых отправляется… в мусорку. «Не вкусно!», «Я не ем курятину - у меня аллергия», «Ненавижу печень!» - дети объясняют, почему не питаются в учебных заведениях, самыми разными причинами.

Действительно, ребенку, подсевшему на сладкие пакетированные соки, соленую пиццу, сложно почувствовать вкус в диетических столовских котлетах. Если дома не сформированы привычки к здоровому питанию, в школе ее не привьешь. И здесь бы стоило подключиться родительским комитетам: не только следить, чтобы порции в столовых были полноценными, но и работать с семьями. Ведь все родители желают своим детям крепкого здоровья, которое без правильного питания невозможно.

ДЕМОГРАФИЯ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

С 15 мая этого года в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» Роспотребнадзор проводит целую программу мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни. В том числе в зоне повышенного внимания оказалось питание в детских садах и школах. В пяти пилотных регионах (Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области) еще в конце прошлого учебного года начались опросы учеников и их родителей о том, как кормят в школьных столовых и как вообще питаются дети. Сколько раз едят, какие именно продукты, сколько сахара и соли потребляют, можно ли назвать рацион здоровым и т. п. Итоги анкетирования должны быть получены к концу 2019 года.

А на минувшей неделе в пилотных регионах стартовало исследование фактического питания школьников и дошкольников.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, всего в проект будут включены по 100 школ в каждом регионе. Следить за питанием учеников и детсадовцев эксперты Роспотребнадзора будут совместно с РАН и НИИ питания.

Рекомендации для питания в детских учреждениях.

ИЗ ДОСЬЕ КП

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в нашей стране осуществляется национальный проект «Демография». Составной частью которого является федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»). В рамках этих стратегий Роспотребнадзор создает систему мониторинга питания различных групп населения, в том числе детей, на основании научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

Детальное изучение вопроса позволит составить рекомендации по коррекции рационов для разных регионов страны.

В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества продуктов на полках магазинов, а также доступности отдельных позиций из потребительской корзины. Для анализа качества продуктов в 2019 - 2020 гг. будет оборудовано 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора.

На образовательно-методический центр «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора возложены задачи по внедрению

разработанных научными центрами санитарно-просветительских программ по здоровому питанию.

- Информирование широкого круга потребителей о результатах наших исследований и рекомендациях по правильному и здоровому питанию мы начинаем со следующего года, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. - К концу реализации нацпроекта, а это 2024 год, мы планируем, что более 30 миллионов человек будут охвачены адресным просвещением и консультированием по вопросам здорового питания.

НА ЗАМЕТКУ

Что значит правильное питание ученика

В сутки у школьника должно быть три главных приема пищи: завтрак, обед, ужин, плюс несколько перекусов.

У обучающихся в первую смену график питания следующий:

7.00 – 8.00 – первый завтрак.

10.30 – 11.00 – второй завтрак.

13.00 – 14.00 – обед.

16.30 – 17.00 – полдник.

19.00 – 20.00 – ужин (не позже, чем за 1,5 часа до сна).

У обучающихся во вторую смену график питания следующий:

7.00 – 8.00 – первый завтрак.

12.00 – 12.30 – обед.

15.00 – полдник.

20.00 – 20.30 – ужин (не позже, чем за 1,5 часа до сна).

Полноценный прием пищи длится не менее 30 минут, так как блюда нужно тщательно пережевывать. На перекусы нужно отводить 10 – 15 минут.

Рацион детей 7 – 11 лет должен иметь калорийность 2300 ккал, 11 – 14 лет - 2500 ккал, 14 – 18 лет – до 3000 ккал. Это больше, чем у взрослого, так как ребенок нуждается в энергии для роста и развития. Но превышать эти цифры не стоит, это приведет к повышению массы тела и ожирению.

Кроме того, нужно следить за сбалансированностью меню, чтобы пища содержала все необходимые белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты. Как минимум дважды в неделю на столе школьника должна быть рыба. Ежедневно – фрукты и овощи (не менее 300 – 400 г, картошка не учитывается). А еще – молочные блюда, мясные, яичные, орехи и растительные масла. Предпочтительный способ готовки: варка и варка на пару, запекание.

Чего стоит избегать или сократить:

Необходимо сократить количество потребляемой соли – не более 5 г в сутки (включая соль в готовых продуктах, а ее там немало) и сахара (не более 50 г, включая сахар в готовых продуктах и фруктах).

Жареных, а особенно, жареных во фритюре блюд.

Фаст-фуда.

Сладких газировок, энергетиков – избегать, а фруктовых соков (из-за высокого содержания сахара) – сократить употребление. К сокам стоит относиться как к сладким десертам – употреблять их не чаще раза в день, после основного приема пищи, в небольшом количестве.

Кондитерские изделия и сладости.