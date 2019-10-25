2019-11-22T14:22:02+03:00
Общество

Приучать россиян к здоровому питанию начнут со школы

На основе масштабного исследования, которое проходит сейчас в регионах страны, Роспотребнадзор составит рекомендации по коррекции рациона
Поделиться:
Все родители желают своим детям крепкого здоровья, которое без правильного питания невозможно.Все родители желают своим детям крепкого здоровья, которое без правильного питания невозможно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Более половины школьников 7 - 9 лет и свыше 60 процентов старшеклассников имеют хронические болезни - таковы неутешительные результаты исследований детского здоровья. По данным Роспотребнадзора, больше всего среди современных детей распространены заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение, диабет и т. п. То есть недуги, напрямую связанные с неправильным питанием.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ХОДЯТ ПО КРУГУ

Педиатры бьют тревогу: детское ожирение в нашей стране нарастает лавинообразно. Только за четыре года, с 2011-го по 2015-й, например, число несовершеннолетних с этим диагнозом выросло в 2,3 раза! И, судя по общемировым тенденциям, это не предел. Что самое печальное, полнота вовлекает детей в порочный круг, вырваться из которого крайне сложно.

- Наблюдая за семьями на протяжении нескольких десятилетий, мы выяснили: те из подростков, которые еще в школе имели повышенный ИМТ (индекс массы тела. - Ред.), к возрасту 40 лет приходят с ожирением, - так описывает ситуацию главный внештатый специалист-терапевт Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Оксана Драпкина.

Это же подтверждают и эксперты Роспотребнадзора:

- У матерей с ожирением выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела. А у такого ребенка, в свою очередь, больше рисков пронести эти лишние килограммы через всю жизнь.

И дело не только в генетике: пищевые привычки, которые чаще всего и приводят к ожирению, формируются в раннем детстве. В семьях, где старшее поколение имеет лишние килограммы, сложно говорить о правильных пищевых привычках. Очевидно, что там их нет. Поэтому в таких семьях выше риск набрать лишние килограммы и у младшего поколения. В результате, по данным современных исследований, до 20 процентов детей в России имеют избыточную массу тела или ожирение!

По данным Роспотребнадзора, самые тревожные перекосы в питании школьников - это пониженное потребление кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Зато больше всяких разумных пределов современные дошкольники и подростки потребляют жиров, в том числе и трансжиров - из кондитерских изделий, полуфабрикатов, фастфуда. И столь же избыточно - легкоусвояемых, так называемых быстрых углеводов: из макарон, сладостей, газировок и фруктовых соков.

«Хорошей прививкой» правильного питания могли бы стать детские сады и школы. Однако, увы, с питанием там дела обстоят не лучшим образом.

Как свидетельствуют анкеты, до 50 процентов еды из школьных столовых отправляется… в мусорку. «Не вкусно!», «Я не ем курятину - у меня аллергия», «Ненавижу печень!» - дети объясняют, почему не питаются в учебных заведениях, самыми разными причинами.

Действительно, ребенку, подсевшему на сладкие пакетированные соки, соленую пиццу, сложно почувствовать вкус в диетических столовских котлетах. Если дома не сформированы привычки к здоровому питанию, в школе ее не привьешь. И здесь бы стоило подключиться родительским комитетам: не только следить, чтобы порции в столовых были полноценными, но и работать с семьями. Ведь все родители желают своим детям крепкого здоровья, которое без правильного питания невозможно.

ДЕМОГРАФИЯ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

С 15 мая этого года в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» Роспотребнадзор проводит целую программу мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни. В том числе в зоне повышенного внимания оказалось питание в детских садах и школах. В пяти пилотных регионах (Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области) еще в конце прошлого учебного года начались опросы учеников и их родителей о том, как кормят в школьных столовых и как вообще питаются дети. Сколько раз едят, какие именно продукты, сколько сахара и соли потребляют, можно ли назвать рацион здоровым и т. п. Итоги анкетирования должны быть получены к концу 2019 года.

А на минувшей неделе в пилотных регионах стартовало исследование фактического питания школьников и дошкольников.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, всего в проект будут включены по 100 школ в каждом регионе. Следить за питанием учеников и детсадовцев эксперты Роспотребнадзора будут совместно с РАН и НИИ питания.

Рекомендации для питания в детских учреждениях.

Рекомендации для питания в детских учреждениях.

ИЗ ДОСЬЕ КП

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в нашей стране осуществляется национальный проект «Демография». Составной частью которого является федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»). В рамках этих стратегий Роспотребнадзор создает систему мониторинга питания различных групп населения, в том числе детей, на основании научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

Детальное изучение вопроса позволит составить рекомендации по коррекции рационов для разных регионов страны.

В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества продуктов на полках магазинов, а также доступности отдельных позиций из потребительской корзины. Для анализа качества продуктов в 2019 - 2020 гг. будет оборудовано 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора.

На образовательно-методический центр «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора возложены задачи по внедрению

разработанных научными центрами санитарно-просветительских программ по здоровому питанию.

- Информирование широкого круга потребителей о результатах наших исследований и рекомендациях по правильному и здоровому питанию мы начинаем со следующего года, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. - К концу реализации нацпроекта, а это 2024 год, мы планируем, что более 30 миллионов человек будут охвачены адресным просвещением и консультированием по вопросам здорового питания.

НА ЗАМЕТКУ

Что значит правильное питание ученика

В сутки у школьника должно быть три главных приема пищи: завтрак, обед, ужин, плюс несколько перекусов.

У обучающихся в первую смену график питания следующий:

7.00 – 8.00 – первый завтрак.

10.30 – 11.00 – второй завтрак.

13.00 – 14.00 – обед.

16.30 – 17.00 – полдник.

19.00 – 20.00 – ужин (не позже, чем за 1,5 часа до сна).

У обучающихся во вторую смену график питания следующий:

7.00 – 8.00 – первый завтрак.

12.00 – 12.30 – обед.

15.00 – полдник.

20.00 – 20.30 – ужин (не позже, чем за 1,5 часа до сна).

Полноценный прием пищи длится не менее 30 минут, так как блюда нужно тщательно пережевывать. На перекусы нужно отводить 10 – 15 минут.

Рацион детей 7 – 11 лет должен иметь калорийность 2300 ккал, 11 – 14 лет - 2500 ккал, 14 – 18 лет – до 3000 ккал. Это больше, чем у взрослого, так как ребенок нуждается в энергии для роста и развития. Но превышать эти цифры не стоит, это приведет к повышению массы тела и ожирению.

Кроме того, нужно следить за сбалансированностью меню, чтобы пища содержала все необходимые белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты. Как минимум дважды в неделю на столе школьника должна быть рыба. Ежедневно – фрукты и овощи (не менее 300 – 400 г, картошка не учитывается). А еще – молочные блюда, мясные, яичные, орехи и растительные масла. Предпочтительный способ готовки: варка и варка на пару, запекание.

Чего стоит избегать или сократить:

Необходимо сократить количество потребляемой соли – не более 5 г в сутки (включая соль в готовых продуктах, а ее там немало) и сахара (не более 50 г, включая сахар в готовых продуктах и фруктах).

Жареных, а особенно, жареных во фритюре блюд.

Фаст-фуда.

Сладких газировок, энергетиков – избегать, а фруктовых соков (из-за высокого содержания сахара) – сократить употребление. К сокам стоит относиться как к сладким десертам – употреблять их не чаще раза в день, после основного приема пищи, в небольшом количестве.

Кондитерские изделия и сладости.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»
На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов
Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД
Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья
Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии
Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление