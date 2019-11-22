2019-11-22T14:26:32+03:00
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по ипотеке

Проценты по жилищным кредитам опустились до 6,5 - 8,5% годовых
Евгений БЕЛЯКОВ
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Ставку банк снизил на 0,3 - 0,6 процентных пунктаСтавку банк снизил на 0,3 - 0,6 процентных пунктаФото: Олег ЗОЛОТО
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Крупнейший банк страны снизил ставки по ипотеке. Для новостроек они теперь начинаются с 6,5%, а для вторичного жилья - с 8,5% годовых. Ставку снизили на 0,3 - 0,6 процентных пункта в зависимости от региона и типа недвижимости.

Скорее всего, большинство банков подтянутся вслед за лидером. А некоторые даже опередили Сбор. В ближайшее время эти предложения станут массовыми. Точно так же было в конце октября - после заседания совета директоров Центробанка. Тогда ключевую ставку снизили с 7 до 6,5% годовых. И это незамедлительно сказалось на рыночных ставках.

Кроме того, в середине декабря состоится итоговое совещание в ЦБ. На нем регулятор с большой долей вероятности сделает еще один шаг вниз. Возможно, что даже до 6% годовых. Все больше аналитиков склоняются к такому сценарию. Причин две. Этому способствует низкая инфляция (около 3%) и того требует низкий рост экономики (всего 1%).

Таким образом в конце декабря - начале январе можно ждать еще одного снижения как ипотечных, так и других кредитных ставок. Плохая новость лишь в другом - вместе с кредитами падает и доходность депозитов. Уже сейчас максимальная ставка в топ-10 российских банков опустилась до 6% годовых. Это антирекорд за все постсоветское время.

Поэтому, если у вас есть свободные деньги, желательно их разместить на длительный срок и зафиксировать текущую доходность надолго. Рост инфляции не прогнозируется. А если планируете покупать квартиру в ипотеку или брать деньги в долг наличными, то есть смысл подождать до начала следующего года. Тогда ставки точно будут ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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