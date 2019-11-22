Итоги Транспортной недели: 48 соглашений, 31 мероприятие и 3000 участников из 42 страны мира

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели-2019», которая в этом году стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России.

В 2019 году в рамках Форума «Транспорт России» был проведен 31 деловой формат, где выступило более 250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий – представители 42 стран. На площадке «Транспорта России» было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше показателя прошлого года.

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных ведомств. В этом году в «Транспорте России» участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников была представлена 71 делегация от субъектов РФ.

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день – 19 ноября – начался с Делового завтрака с Министром транспорта Российской Федерации «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли.

«2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн — инвестиции внебюджетные. Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и транспортную инфраструктуру», - отметил Евгений Дитрих.

В Гостином дворе завершили работу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России»

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX Международного Конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС», а также конференции, по проблемам и перспективам сферы железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта.

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная пленарная дискуссия «Транспорт — основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС.

21 ноября в рамках «Транспорта России» в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и технологии внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех частей: пленарной дискуссии «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства», спич-сессии «Цифровой прорыв» и сессии «Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам».

Завершением Форума «Транспорт России» стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей высшего звена министерства транспорта РФ. Перед деловым форматом прошла ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях.

На итоговой сессии заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев рассказал о впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений», − подвел итоги Дмитрий Зверев.

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: министерство транспорта Российской Федерации. При организационной поддержке: ООО «Бизнес Диалог»