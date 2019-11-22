2019-11-22T16:32:42+03:00
Звезды

Бывший бойфренд Бузовой провел вечер в компании юных красавиц в купальниках

Скандальный сыровар Денис Лебедев выбрал главных красавиц страны, лучшую топ-модель и модель-пышку [фото]
Елена Петрова
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Денис Лебедев засветился в составе жюри конкурса Красоты.Денис Лебедев засветился в составе жюри конкурса Красоты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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К этому дню десятки девушек со всех уголков России готовились несколько месяцев: 21 ноября в Москве состоялись финалы четырех всероссийских конкурсов - «Российская красавица 2019», «Русская красавица 2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель PLUS 2019». На одной сцене участницы боролись не только за заветную корону, но и за профессиональные контракты и карьерные возможности.

Свои таланты представительницы прекрасного пола показали на подиуме в череде конкурсов — в том числе, эффектных дефиле в бикини и вечерних платьях от российских дизайнеров. Победительниц определяло компетентное жюри, в состав которого вошли футболист Руслан Нигматуллин, певец Михаил Гребенщиков, телеведущий Игорь Прокопенко, а также скандально известный предприниматель, победитель проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев. Напомним, с сыроваром из Суздаля, который сумел покорить поющую ведущую, она вскоре рассталась из-за обмана: Оля уверена, что Лебедев присвоил деньги бывшей жены, а роман с ней закрутил исключительно ради популярности. "Болтун и разводила", - так теперь отзывается о бывшем ухажере звезда "Дома-2".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Съемкой с финала конкурса красоты Лебедев весь вечер делился в социальных сетях.

- Волнуюсь, когда вижу столько девушек в купальниках, - кокетничал сыровар. - И вообще, я бы ввел новое правило — чтобы члены жюри как минимум 10 минут общались с каждой конкурсанткой!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, в этот вечер обошлось без личных знакомств. По итогам выступлений на сцене сразу в двух конкурсах - «Российская красавица 2019» и «Топ Модель России 2019» победительницами стали участницы из Саратова: Алина Рудакова и Полина Иванова, а «Top Model PLUS 2019» выбрали Регину Дубко из Казани. Девушки получили подарки от спонсоров и путевки за границу, где будут не только отдыхать, но и сниматься для глянцевых журналов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один финал — конкурса «Русская красавица 2019» стал сюрпризом: оргкомитет решил выбрать финалисток из участниц трех проходящих конкурсов без предшествующего отбора девушек по всей стране (он будет проводиться со следующего года). Победительницей нового соревнования красоты единогласно признали Екатерину Фиринец из Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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