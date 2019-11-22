Наука, технологии и питание: Что должно быть на столе для здоровой жизни

Пищевые привычки россиян, как и других народов, складывались в историческом контексте. После всех потрясений прошлого века в большинстве семей, особенно среди представителей старшего поколения, сложилось мнение, что питаться нужно плотно, «впрок». Пища должна быть жирной и питательной - «в северной стране живем». Кроме того, в жизни современного человека повсюду - в магазинах, офисах, рекламе - присутствуют так называемые простые, или быстрые, углеводы. В итоге Россия пришла к тому, что средний россиянин потребляет в сутки более 3000 ккал. Потребность взрослого организма - до 2200 ккал. Все лишнее откладывается «про запас». Более половины россиян старше 30 лет сегодня страдают от лишнего веса и ожирения. Нездоровое питание провоцирует ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет.

В последние годы появился новый тренд - россияне полюбили так называемые фермерские продукты, произведенные на относительно некрупных предприятиях молочку, яйцо, мясо, фрукты-овощи, хлеб… Но можно ли начать вести здоровый образ жизни, просто заменив курицу из супермаркета на курицу, произведенную фермерским хозяйством? Специалисты Роспотребнадзора совместно с «ФИЦ питания и биотехнологии» проводят мониторинг питания россиян и выяснили, что не важно, кто произвел продукт, важны его качество и содержание витаминов, макро- и микроэлементов.

КУЛЬТУРА ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ?

Эксперты склоняются к тому, что проблемы с рационом питания у современного человека - не только в России, но и в большинстве стран мира - это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания.

- Культура питания - один из важнейших компонентов здорового образа жизни и долгой, полноценной жизни в целом, - считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Есть известная цитата, которую приписывают Гиппократу и ряду других древнейших врачевателей и ученых: «Человек есть то, что он ест». Согласна - это абсолютная истина.

Культура питания в последнее время сильно изменилась.

«Проведенный нами анализ изменения питания за последние 100 лет показывает, что население стало больше потреблять простых углеводов и меньше - сложных, - рассказала «КП» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» в «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева. - Простые углеводы мы потребляем при частых и бесконтрольных перекусах конфетами, печеньем, пирожными, глазированными сырками и батончиками. Во многих офисах нас встречают не только сотрудники, но и ваза с конфетами. А как часто полноценный завтрак, включающий сложные углеводы, бывает заменен на печенье с кофе? А ведь именно сложные углеводы составляют основу рациона в общеизвестной пирамиде питания. В первую очередь крупы, черный или серый хлеб - это те продукты, которые способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта, связывают и выводят из организма излишки глюкозы, холестерина, способствуют формированию чувства насыщения. Потребляя больше простых углеводов, человек испытывает меньшее чувство насыщения, ему приходится часто «подъедать», увеличивая калорийность суточного рациона. Такие изменения способствуют развитию ожирения, сахарного диабета 2-го типа».

ПОЛУФАБРИКАТЫ ВМЕСТО КРУП

По словам Екатерины Бурляевой, сегодня существует очень много течений, которые называют себя «здоровым питанием». Некоторые из них подразумевают существенное ограничение углеводов, вплоть до почти полного отказа.

«Формируется неправильное понимание: наши пациенты зачастую убеждены, что углеводы - это плохо, что для уменьшения массы тела нужно от них отказаться, - объясняет Бурляева. - И в первую очередь обычно попадают в опалу крупы и макароны. Хотя это совершенно неправильно. Существенную долю в рационе современного человека представляют готовые продукты и полуфабрикаты. Колбасные изделия, котлеты, пельмени, блинчики с начинками, сухие завтраки чаще всего содержат избыток соли, сахара и жиров. Такие продукты не должны составлять основу рациона человека. Избыточное потребление соли, сахара и жиров приводит к росту суточной калорийности рациона, нарушению работы поджелудочной железы, риску увеличения артериального давления».

Чем «деревенские» продукты отличаются от «магазинных»

Считается, что «деревенские» продукты полезнее и даже безопаснее «магазинных», из супермаркета. Так ли это?

«Различий между мясом, молоком, яйцом, произведенными на крупном предприятии, поставляющем продукцию в большой ретейл, и продуктами, произведенными относительно небольшой фермой, не должно быть, - считает Екатерина Бурляева из «ФИЦ питания и биотехнологии». - Все стандартизировано - вплоть до того, как рубится мясо и как потом оно представлено на прилавке. На крупных предприятиях, как правило, есть и дополнительная, внутренняя, система контроля. Есть нормы, которых должны придерживаться все производители вне зависимости от объемов их производств. Естественно, никто не даст гарантии на мясо, купленное с рук у бабушки, но при этом продукция, реализуемая на рынке, обязательно проходит соответствующие этапы контроля. Это касается вообще всех пищевых продуктов».

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за последние 20 лет число жалоб от потребителей выросло почти в сто раз.

- Продукт должен соответствовать заявленным потребительским свойствам, - подчеркивает Анна Попова. - Если у человека аллергия на какой-то компонент, такой потребитель должен быть уверен, что перечень на этикетке соответствует сырью и добавкам, из которых сделан продукт. К сожалению, иногда ситуации бывают другими. А это острый риск, нарушение прав потребителя и закона о безопасности пищевых продуктов. Здесь цена ошибки производителя - умышленная или неумышленная - невероятно высока: здоровье, а иногда и жизнь человека. Мы, безусловно, с этим боремся.

Недавно на базе сайта Роспотребнадзора появился специальный проект www.zpp.rospotrebnadzor.ru, на котором публикуется информация о качественной и безопасной (а также некачественной и небезопасной) продукции.

«Сегодня совершенно ясно, что мониторинг нужно проводить круглогодично, т. к. в разные сезоны продукты имеют разное содержание витаминов. Даже самые красивые и полезные фрукты со временем могут потерять витамин С. Наша задача буквально изучить молекулярный состав продукта, чтобы понять - перед нами просто элемент насыщения или в нем есть польза для организма», - говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

А КАК У НИХ

Обогащенная еда

Во многих развитых странах очень широк ассортимент продуктов, которые обогащены витаминами и минеральными веществами. Например, в Финляндии молоко обогащается витамином D. В России так делают лишь некоторые производители, хотя у нас население, особенно в зимний период, также испытывает недостаток этого витамина.

«Большинству россиян необходимо дополнительно принимать витамин D или поливитаминные комплексы, включающие этот витамин. Можно восполнить недостаточность витамина D питанием, разработав оптимальный рацион, включающий рыбу, яйца, сыр, творог, печень», - советует Екатерина Бурляева из «ФИЦ питания и биотехнологии».

КСТАТИ

«Светофор» на магазинной полке

С 1 июня 2018 года реализуется проект добровольной маркировки пищевых продуктов - «Светофор». Инициатор и разработчик проекта - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Продукты маркируются тремя цветами - зеленым, желтым и красным - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара, жира, насыщенных жиров, а также его энергетической ценности (калорийности) с учетом суточной нормы потребления. Красным отмечаются продукты, которые практически не содержат полезных веществ. Желтым - продукты с содержанием заменителей. Полностью натуральные продукты получают маркировку зеленого цвета.

«Каждый должен осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления, - напоминает глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Порционный подход в маркировке удобен, он позволяет быстро и точно определить пищевую ценность продукта и сделать осознанный выбор, что способствует увеличению числа людей, сделавших выбор в пользу здорового питания».

В проекте «Светофор» уже добровольно участвуют некоторые крупные производители продуктов питания.

ОФИЦИАЛЬНО

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в составе нацпроекта «Демография» предусматривает создание в России среды, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание. Кроме того, планируется внедрить систему мониторинга за состоянием питания различных групп населения, усилить контроль за качеством продуктов на полках магазинов и многое другое.