2019-11-22T18:44:10+03:00
Звезды

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Актриса появилась на премьере фильма "Конец сезона" в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Андрейченко. Фото Валерий Шарифулин/ТАССНаталья Андрейченко. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино. Главная Мэри Поппинс Советского Союза сводила с ума мужчин, именитые режиссеры приглашали эффектную блондинку в свои фильмы. А о ее романах кто только не судачил. В один момент звезда экрана бросила все и уехала искать счастья в далекой Америке. Она надеялась пробиться в Голливуде, однако этого не произошло.

Сейчас 63-летняя Наталья Андрейченко живет в Мексике и занимается духовными практиками. В этой стране латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается даже от вареной пищи. Не позволяет есть себе даже хлеб. Иногда несколько дней подряд пьет только воду, часто голодает.

О России актриса не забывает. Она продолжает активно сниматься как в сериалах, так и в полнометражных картинах. А на днях артистка посетила премьеру фильма "Конец сезона". Звезда появилась на публике в темном платье с прозрачной вставкой в области декольте. Стильный образ довершала цветастая накидка из бархата и клатч.

При виде знаменитой Мэри Поппинс гости стали шушукаться. Мол, увлечение звезды пластическими операциями не прошло бесследно. "Как Наталья Эдуардовна сдала", "Как ни старайся, а все равно стареешь", "Да, годы берут свое. Время нещадно над Мэри Поппинс", - обменивались мнением зрители. И если лицо актриса как-то пытается поддерживать в тонусе, то именно шея, по мнению публики, выдает ее возраст.

Наталья Андрейченко на премьере фильма "Конец сезона". Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Наталья Андрейченко на премьере фильма "Конец сезона". Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Стоит отметить, что последние годы были достаточно тяжелыми для Андрейченко. После смерти второго мужа Максимилиана Шелла в 2014 году встал вопрос о наследстве. Ведь актер был миллионером. Завещания он не оставил, претендентов на богатство собралось немало: его последняя жена, дочь, усыновленный ребенок Максима Дунаевского (первый муж Андрейченко) и Натальи Андрейченко - Дмитрий Шелл и сама Андрейченко.

Еще через пару лет - новый скандал. Андрейченко подала в суд на собственного сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее огромные деньги, почти все накопления. Потом Наталья разругалась с дочерью Настасьей. Андрейченко имела связь с женихом девушки. Дочь актрисы затаила обиду на мать и не очень-то хочет с ней общаться после таких событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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