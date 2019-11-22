В Минстрое наградили победителей конкурса «Созидание и развитие»

Всероссийский конкурс на лучшее освещение передовых практик в сфере ЖКХ и строительства организован и проводится Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Присланные на конкурс статьи и сюжеты были посвящены благоустройству малых городов, добровольцам, создающим комфортную среду, модернизации ЖКХ и людям, работающих в этой сфере, переселению из аварийного жилья.

Оценивало журналистские работы жюри, которое возглавил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. В состав жюри вошли ведущие отраслевые эксперты, корреспонденты и редактора ведущих СМИ.

Церемония награждения победителей прошла 22 ноября 2019 года в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.-Вы освещаете непростые темы и объективно показываете проблемы. Ведь, если говорить, что все плохо и ничего не делается, то люди, которые занимаются решением проблем жилищного хозяйства, не видят того хорошего, что на самом деле они делают и теряют драйв в работе. Аргументированная критика – это всегда необходимый фактор развития. Отмечая сложности, неудачные проекты, вы при этом находите и добрые слова - когда в разных регионах страны у нас получаются хорошие вещи. Очень важно, что вы действительно это делаете профессионально, - обратился к победителям министр Владимир Якушев.

Он сообщил, что во многом благодаря СМИ многие люди (и это подтверждают опросы) знают о нацпроекте «Жилье и городская среда» и о том, что должно поменяться в их жизни благодаря ему.

Как отметил министр, проект активно реализуется, и каждый день в разных регионах появляются общественные пространства и современные дворы. По мнению Владимира Якушева, в постсоветское время этим занимались по остаточному принципу, и люди соскучились по общественным пространствам, куда можно было бы прийти всей семьей. А когда о том или ином удачном проекте рассказывают СМИ, руководители муниципальных образований и регионов обращают на это внимание, и происходит обмен положительными практиками.

-А еще благодаря этому конкурсу мы все узнали, какие прекрасные населенные пункты у нас есть в стране. Когда видишь такие материалы, хочется самому поехать и посмотреть. Думаю, сопутствующим эффектом конкурса станет то, что он придаст импульс развитию внутреннего туризма, - подчеркнул Владимир Якушев.

Победителей конкурса поздравил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

ПОБЕДИТЕЛИ

Власова Оксана («Енисейская правда», г. Енисейск Красноярского края) – в номинации «Лучший материал о реализации проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях».

Колосова Татьяна (телеканал «Русский Север», г. Вологда) - в номинации «Лучший материал об участии граждан, в том числе молодежи и добровольцев в реализации программ по созданию комфортной городской среды»

Кремлякова Марина (газета «Черногорский рабочий», г. Черногорск Республики Хакасия) - в номинации «Лучший материал о подготовке кадров и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ

Гришаков Александр (телеканал «Тюменское время», г. Тюмень) - в номинации «Лучший материал о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом».

Светлова Светлана (газета «Сельская жизнь», пос. Судиславль Костромской области) - в номинации «Лучший материал о развитии архитектуры в России».

Горчаков Вячеслав (телеканал «Наш Новосибирск», г. Новосибирск) - в номинации «Лучший материал о создании современной жилой застройки»

Шарафиев Ильнур (интернет-СМИ «Хайтек», Иннополис, Республика Татарстан) - в номинации «Лучший материал о реализации проекта «Умный город»».

Динеев Михаил (интернет-СМИ RUБЕЖ, г. Москва) - в номинации «Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве»

Мишина Елена (портал «Будущее России. Национальные проекты», г. Москва) - в номинации «Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

Ясакова Екатерина («Российская газета», г. Москва) - в номинации «Лучший материал по развитию рынка ипотеки»

Еще два журналиста получили специальные призы, учрежденные Общественным советом при Минстрое России. Это Пиджакова Маргарита из газеты «Знамя Победы» (г. Сухой Лог Свердловской области) за лучший материал о профессиях в сфере строительства и ЖКХ, и Приходько Наталья из журнала «Вестник» (г. Москва) за лучший материал о строительстве для детей и молодежи.