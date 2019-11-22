2019-11-22T18:31:43+03:00
Город помогает

В столице пройдет акция «Не молчи!»

Желающие смогут получить бесплатную психологическую экспресс-консультацию
Наталья ЮРЬЕВА
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В понедельник, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Именно в этот день в Москве Кризисный центр помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения столицы проведет акцию «Не молчи!» в поддержку женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

«Главная цель акции - привлечь внимание окружающих к проблемам насилия в отношении женщин, - рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения. - Для гостей выступят общественные деятели, звезды эстрады, детские коллективы города. Некоммерческие организации представят свои проекты, ориентированные на поддержку женщин и детей».

Во время акции желающие смогут получить психологическую экспресс-консультацию. Для мам и детей будут работать творческие зоны. Мастера международного уровня расскажут о том, как с помощью спорта можно укрепить силу духа и повысить собственную самооценку, а также научат всех желающих самым эффективным приемам самозащиты. Почетными гостями мероприятия станут Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина.

Когда: 25 ноября, в 16.00.

Где: ст. м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17, Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Вход свободный.

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