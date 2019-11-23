В борьбе за зрителей театры восстанавливают старые спектакли

В этом сезоне особенно заметна тенденция: театры «подсели» на ремейки своих легендарных постановок. Вместо премьер поют нам «старые песни о главном».

На днях директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о планах восстановить спектакль «Поминальная молитва». Это был спектакль-легенда Марка Захарова, на котором зрители и смеялись, и глотали слезы. В роли Тевье - Евгений Леонов. Великая роль великого актера. Спектакль сошел со сцены вместе с его смертью. И вот, спустя 25 лет, «Ленком» берется за восстановление. Уже есть распределение ролей. Молочника Тевье будет играть Сергей Степанченко. Его жену Голду - Александра Захарова. Они, кстати, участники того легендарного спектакля: Степанченко играл урядника, Захарова - одну из дочерей Тевье.

- Это будет точная копия постановки Марка Захарова, - обещает Марк Варшавер. - У нас сохранились эскизы, макет, сценография художника Олега Шейнциса. Существует фильм-спектакль, записи репетиций. Постановка будет посвящена памяти Марка Захарова и всех, кто в этом спектакле участвовал (Евгений Леонов, Всеволод Ларионов, Татьяна Пельтцер, Александр Абдулов…). Будут играть сегодняшние звезды, замечательные артисты «Ленкома». Репетиции начнутся 7 декабря.

Сцена из спектакля "Поминальная молитва", 1989 год. Фото Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС

«Ленком» не единственный театр, который пошел по пути возвращения на сцену хитов. Недавно в театре Олега Табакова прошла премьера спектакля "Ревизора". «Ну как премьера? Скорее, квази-премьера, - зажужжали критики. - Настоящая премьера состоялась в подвале на Чаплыгина почти тридцать лет назад. А это - ремейк (кстати, уже второй при новом худруке Владимире Машкове: в прошлом сезоне вышла восстановленная «Матросская тишина», которая еще в 90-ые собирала аншлаги) популярного когда-то спектакля того же театра и того же режиссера Сергея Газарова». В роли городничего, как и раньше, - Владимир Машков. Александр Марин, который в старом спектакле играл Хлестакова, сейчас исполняет роли помещиков Бобчинского и Добчинского. Сергей Угрюмов из почтмейстера дослужился до судьи Ляпкина-Тяпкина.

На этом сходство заканчивается - после премьеры стало понятно: "Ревизор" — никакой не ремейк, а вполне себе новый, хороший спектакль. Другая сценография и декорации, в большинстве - другие актеры и совершенно новый Хлестаков — двадцатилетний Владислав Миллер. Если судить по отсутствию билетов в кассах до января (кстати, дорогих: 6000 — 15000 руб), новый "Ревизор" уже стал хитом.

Тем временем на афише Театра «Школа современной пьесы» - премьера спектакля «Пришел мужчина к женщине»... Еще тридцать лет назад в этой постановке Иосифа Райхельгауза играли Любовь Полищук и Альберт Филозов. С тех пор Райхельгауз несколько раз менял актерский состав: вместо Полищук - Ирина Алферова, Амалия Мордвинова. Филозова сменил Виктор Вержбицкий. Однажды в роли главной героини выступила балерина Анастасия Волочкова. Этого эксперимента старая добрая пьеса Семена Злотникова не выдержала. Спектакль сняли с репертуара. И вот очередная премьера (!), с новыми исполнителями и новой сценографией. Вместо мебели из IKEA вернулся стиль ретро. В интерьере 80-ых годов ХХ века, в малогабаритной «хрущевке» пытаются строить свою личную жизнь герои Марии Порошиной и Алексея Гнилицкого.

Любовь Полищук и Альберт Филозов в спектакле "Пришел мужчина к женщине" театра "Школа современной пьесы", 1991 год. Фото Татьяны Кузьминой /Фотохроника ТАСС

Недавно вышел еще один ремейк — на сцене Губернского театра Сергей Безруков восстановил спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это постановка Олега Табакова, которую он осуществил в «Табакерке» как режиссер лет двадцать назад. Роль Егора Глумова на протяжении многих лет бессменно играл Безруков. Теперь он - автор восстановления, сделанного в режиссерском рисунке Табакова и в сценографии Давида Боровского. В роли Глумова — Денис Нурулин, выпускник Школы Табакова. Актриса Анна Снаткина играет Клеопатру Мамаеву, которую в «Табакерке» играла Марина Зудина. Говорят, есть успех.

В начале нового года в Студии театрального искусства режиссер Сергей Женовач восстановит спектакль «Захудалый род» (вместо обещанной еще в прошлом сезоне «Женитьбы»?). Подстановка тоже одна из театральных легенд, собравшая множество наград и премий. В новой версии почти полностью изменится актерский состав.

После восстановления «Синей птицы» на сцене МХАТа им.Горького, которая, как нас убеждают, наконец теперь соответствует оригиналу, каким его задумывал Станиславский (это его единственный спектакль, сохранившийся в мировом репертуаре), Эдуард Бояков приступит к ремейку легендарного спектакля Немировича-Данченко «Три сестры».

И сколько же еще театров пойдут тем же путем… Возникает вопрос: зачем, для чего делаются эти восстановления? Где современная драматургия? Где новые имена и свежие формы?

-Театры восстанавливают не все подряд, а только популярные постановки. Есть спектакли-долгожители, как наш «Юнона и Авось» (премьера которого состоялась 38 (!) лет назад), а зрители все равно идут, - говорит директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Кроме творческих мотивов, желания сохранить наследие, существуют еще и экономические. Театру нужно зарабатывать деньги. По этой причине мы планируем вернуть в репертуар еще один спектакль Марка Захарова «Пер Гюнт», который очень нравился зрителям. Проданные билеты - это и есть главный критерий. Для театра это важно. А так называемые «новые формы» (обычно провокационные и скандальные), как правило, живут недолго. Зрители перестают ходить.