2019-11-22T19:44:47+03:00
Общество

Кто и зачем будет сбивать дроны в российском небе

Госдума узаконила уничтожение беспилотников рядом силовых структур - что думают об этом эксперты
Игорь ЯКУНИН
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Военнослужащий с оружием защиты от дронов REX 1 во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018". Фото Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССВоеннослужащий с оружием защиты от дронов REX 1 во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018". Фото Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Внесенный группой депутатов во главе с единороссом Василием Пискаревым законопроект принят нижней палатой парламента в третьем чтении.

Кому разрешено «гасить» несущие угрозу дроны? МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН и даже...СВР! Эти шесть силовых структур получили официальные полномочия уничтожать беспилотники в российском воздушном пространстве.

За что могут «чикнуть птичку»? Когда дрон угрожает жизни, здоровью и имуществу граждан, при проведении мероприятий антитеррора, для обеспечения неотложных следственных действий.

Как будут сбивать? Подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления, воздействовать на пульты управления, или просто сжигать либо повреждать дроны.

Кто «под угрозой»? Любые беспилотные гражданские воздушные суда со взлетной массой от 250 грамм до 30 кило, которые сделаны в России или привезены из-за рубежа — нарушающие правила гражданского общежития.

Два месяца назад в России вступили в силу правила регистрации беспилотников. Купил дрон — зарегистрируй его в Росавиации за 10 дней после покупки или ввоза в страну. А если у тебя в подсобке такое летающее средство уже пылится — будь добр зарегистрировать его за месяц. Заявки Росавиация принимает по почте. А с марта 2020-го должен заработать портал учета беспилотников.

Пока же лишь 5 из 100 хозяев дронов поставили их на учет. Но еще не вечер.

Вот как прокомментировал для «КП» принятый закон эксперт рабочей группы Аэронет НТИ, гендиректор АО «Аэрокон» Эдуард Багдасарян.

- Сколько в стране беспилотников?

- Была оценка крупных продавцов. Только в 2018-м в стране было продано около 160 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Но может ли кто-то сказать, сколько беспилотников в России всего? Много же самодельщиков. А фиксировать могут только статистику по ввозу и то не факт, что стопроцентно. Если же говорить по деньгам — то до 90 процентов заказов на эту технику — это заказы военные.

- Вилка от 250 граммов до 30 килограммов для таких аппаратов — актуальна?

- В общем да. Но и те аппараты, что тяжелее 30 кг, их же тоже надо регистрировать. Особым порядком. И гражданских среди них — единицы. Есть фирма, которая делает «Орионы» - их продвигают и на гражданском рынке тоже.

Два месяца назад в России вступили в силу правила регистрации беспилотников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два месяца назад в России вступили в силу правила регистрации беспилотников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Среди причин, по которым дроны могут сбивать, некоторые могут вызвать вопросы. Ну, например, угроза здоровью или имуществу граждан - съемка журналистами с неба чьих-то загородных усадеб может под это подпадать?

- Угроза жизни и здоровью может возникнуть при использовании дронов в зоне аэропортов. Там реальна опасность помешать взлету или посадке самолетов. Что касается фото и видеосъемки чьей-то недвижимости — тут мне сложно комментировать. Сегодня до сих пор не оформлено законодательно использование такими беспилотниками воздушного пространства. Формально пока вы даже во дворе свой дрон не можете поднять в воздух — без выписанного разрешения. А разрешение получить — процедура сложная, через МВД, согласовование с Минобороны. Это до месяца занимает. Этим занимаются те, кто регулярно использует беспилотники в коммерческих целях. Например, отслеживают ситуацию вдоль линий ЛЭП. И на то время, пока они там летают, воздушное пространство в районе должны закрывать.

- Ну, а обязательная регистрация в Росавиации?

- Но это разные вещи. Зарегистрировать можно, а разрешение на полеты не получить. Федеральные авиационные правила, в принципе, прописывают рамки использования… Там ограничения по пределам видимости, по высотам и так далее.

- К чему побудит этот закон владельцев дронов?

- Он не решает задачу — подвигнуть владельцев беспилотников к их регистрации. Тот, кто собирается и дальше действовать вне закона в небе, он так и останется в «серой зоне». А для государства важно, чтобы вы получили госномер в госструктуре, прикрепили его на аппарат и если не дай бог что случиться, знали, с кого спросить и кто будет, если что, отвечать головой. Вносится некая серьезность в использование дронов. А сбивать их- это другая история. Силовики подкладывают себе соломку — и правильно делают — если они вынуждены будут сбивать. Но до сих пор серьезных санкций не было...

ИСТОЧНИК KP.RU

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