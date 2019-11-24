2019-11-24T15:58:08+03:00
Экономика

На Ростовской АЭС построят гигантский вентилятор

Это нужно, чтобы эффективнее охлаждать воду во время жаркого южного лета
Анна ГЛАДКИХ
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Ростовская АЭС расположена на а берегу Цимлянского водохранилища. Фото: rosenergoatom.ru/fotobankРостовская АЭС расположена на а берегу Цимлянского водохранилища. Фото: rosenergoatom.ru/fotobank
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Климат в Ростовской области континентальный, лето обычно бывает жарким и сухим, воздух прогревается до 40 – 42 градусов, а температура почвы достигает + 60. Поэтому решено построить вентиляторные градини, которые будет эффективно охлаждать воду в реакторе, чтобы даже в самые жаркие дни АЭС работала без снижения мощности.

Техническое решение, утвержденное АО «Концерн Росэнергоатом», предполагает возведение 12 секция вентиляторных градирен энергоблока №3, каждая размером 16х16 метров. Общий расход охлаждаемой воды составит 45 000 м3/ч, что позволит в условиях высоких температур не только не снижать мощность реактора но обеспечить щадящий режим работы основного оборудования, что повысит безопасность и надежность работы всего энергоблока.

Как сообщили в «Росэнергоатоме», строительство вентиляторных градирен пройдет в несколько этапов, и первый уже начался – в конце сентября 2019 года. К началу декабря должна быть установлена первая плита в основание строящихся градирен. После того, как будут установлены все плиты, стартует сборка и монтаж градирен, затем на них пройдут пусконаладочные работы.

СПРАВКА

Ростовская АЭС расположена на а берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. Всего на станции четыре энергоблока, первый введен в эксплуатацию в 2001 году, четвертый – в 2018. Предприятие является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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