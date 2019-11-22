Ученые: слухи о масштабах супружеских измен сильно преувеличены

Быть рогатым мужем - это кошмарный сон любого уважающего себя мужчины. Тем более, что популярные СМИ рисуют страшную картину морального разложения в обществе. Широко разошлись цифры о том, что от 10 до 30 процентов мужчин в действительности не являются биологическими отцами детей, которых они воспитывают, как своих собственных. Такие цифры приводились в нескольких научных исследованиях. Впрочем, другие ученые обвиняли возмутителей спокойствия в вольном обращении с фактами. Типичный пример, это работа Джона Мурса из Ливерпульского университета (одна из тех, что наделала переполох), она основывалась на данных генетических тестов частной лаборатории, которая специализировалась на выяснении спорных случаев отцовства. А значит туда обращались мужчины, которые имели основания подозревать своих благоверных в супружеской измене. Следовательно вряд ли такие выборки отражают реальное положение дел с прелюбодеяниями в браке. Основной массив исследований, проведенных за последние два десятка лет, сходится на том, что рогоносцами (в том значении, что их жены родили детей от других мужчин) является примерно 1 процент отцов.

Ученые из Лёвенского католического университета (Бельгия) во главе с профессором генетической генеалогии и популяционной генетики Мартеном Лармюзо провели первое крупномасштабное исследование, где попытались проанализировать, как эволюционировал феномен адюльтера на протяжении 5 веков европейской истории.

Для этого ученые изучили генетические профили 513 пар взрослых мужчин, проживающих в Бельгии и Нидерландах, которые исходя из их генеалогического древа, имели одного общего предка по отцовской линии, а значит должны были иметь одну и ту же Y-хромосому. Если анализ ДНК выявлял несоответствие Y-хромосомы, значит биологическим отцом ребенка был не законный родитель, а другой мужчина. Родословную участников эксперимента можно было проследить по церковным книгам, которые в этих странах велись очень тщательно и подробно. В записи вносили и род занятий отца, что помогало определить социально-экономический статус семей. Примерно половина изучаемых предков родилась до 1840 года, а генеалогический след некоторых родоначальников можно было наблюдать с 1315 года. Всего в общей сложности в рамках исследования в архивах были изучены генеалогические сведения 6 118 граждан мужского пола. Если тест ДНК сигнализировал о супружеской измене, генетики изучали генетические профили других потомков по мужской линии, чтобы определить на каком этапе роста семейного древа был получен незаконный приплод.

Средний уровень отцов-рогоносцев оказался довольно низким и составлял 1,6 процента на каждое поколение. Но количество гуляющих налево жен очень сильно разнилось в зависимости от двух факторов: социально-экономического положения и места проживания. Самыми целомудренными оказались семьи, относящиеся к наиболее обеспеченным слоям общества - здесь процент детей со стороны не превышал 0,5. У фермеров, зажиточных ремесленников и торговцев рога вырастали примерно в 1 случае из 100. Среди наемных рабочих и ткачей чужих детей нянчили примерно 4% отцов. А среди представителей рабочего класса, живших во времена Великой промышленной революции (это XIX век) в наиболее густонаселенных районах этот показатель доходил до 6 процентов!

При этом религиозная принадлежность не играла никакой роли, хотя Голландия была страной преимущественно протестантской, а Бельгия - преимущественно католической.

- В целом наше исследование бросает вызов распространенной теории, что супруги массово изменяют своим мужьям, стремясь заполучить более качественные гены партнеров высокого социального статуса, - говорит профессор Мартен Лармюзо. - Почему женщины из бедных слоев общества чаще занимаются прелюбодеянием? Тут есть несколько объяснений, которые, впрочем, не исключают друг-друга. Во-первых, женщины простого сословия вероятно были более уязвимы для сексуального насилия или половой эксплуатации со стороны мужчин. Во-вторых, в условиях нехватки ресурсов женщина могла получать дополнительные материальные и социальные выгоды, вступая во внебрачную связь с более состоятельным партнером, чем ее супруг. И наконец, у бедных отцов нет родовых замков и фамильных драгоценностей, которые могли бы унаследовать потомки. Поэтому нет особого стимула следить за чистотой крови.

Падению нравов способствовал также бурный рост городов. Жизнь среди множества незнакомцев давала некую анонимность, снижала контроль со стороны родителей. Речь не только о супружеских изменах. Например в Брюсселе количество матерей-одиночек рожавших вне брака среди служанок и наемных работниц в XIX веке достигал 36 процентов! Вероятно, это была типичная картина для европейских городов того времени...

Раньше ученые считали, что такие высокие показатели - когда женщины приносят в семью приплод со стороны в 5% случаев и более, можно было встретить только в племенах аборигенов Африки или Южной Америки. Там широко практиковался свальный грех. Но оказалось при определенных условиях, такой разгул может наблюдаться и в обществах, которые называют себя цивилизованными. Вернее, в наиболее бедной и неблагополучной их части.