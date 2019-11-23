Гран-При Японии по фигурному катанию 2019. Танцы. Произвольный танец. Прямая онлайн-трансляция

Россияне Александра Степанова и Иван Букин неплохо выступили в ритм-танце на Гран-При Японии. Они получили 84,07 балла за свой прокат, но их опередили поставившие мировой рекорд пара из Франции - Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. В субботу, 23 ноября, решится судьба титула на NHK Trophy 2019. "КП" рассказывает о главных моментах в турнире танцевальных пар в произвольном танце на Гран-При Японии по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-При Японии 2019 в произвольном танце

У сборной России здесь - два дуэта. Софья Шевченко и Игорь Еременко выйдут на лед в первой разминке под третьим номером. Они появятся на льду в 6:37. А вот Александра Степанова и Иван Букин получили предпоследний, восьмой стартовый номер. Их время выхода на лед - 7:23. После них - сразу же на льду французы Пападакис-Сизерон. Стартовый порядок фигуристов в произвольном танце на Гран-При Японии 2019 танцы

Первая разминка

1. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада)

2. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)

3. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия)

4. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай)

Вторая разминка

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

8. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

9. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после ритм-танца Гран-При Японии 2019

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,03

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,09

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 74,73

7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 69,59

8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 68,80

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 68,39

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При Японии 2019

Старт соревнований намечен на 06.15 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет – на сайте Первого канала 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.