Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" разносил в пух и прах "Челси", а на старте этого чемпионата команды после 12 игр - соседи в турнирной таблице АПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019.
Статистика личных встреч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
140 матчей провели между собой в чемпионатах Англии по футболу "Челси" и "Манчестер Сити". 57 побед у лондонского клуба, 45 - у "МанСити". Остальные 38 поединков закончились вничью. Последняя же игра между командами прошла 10 февраля этого года и на своем поле "Сити" выиграл у "Челси" со счетом аж 6:0!
Манчестер Сити - Челси. Яркие моменты в истории встреч двух клубов.
Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
У "Манчестер Сити" - побольше шансов на победу в этой игре.
Пресс-конференция Хосепа Гвардиолы перед игрой с Челси.
Прогноз на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
Будет победа "Манчестер Сити", либо же ничья.
Пресс-конференция Фрэнка Лампарда перед игрой с Челси.
Время начала матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
Матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года в 20:30 по московскому времени.
Как играли Манчестер Сити и Челси в 2012 году.
Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Сити - Челси в России не будут показывать на доступных каналах матч.
Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019
Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года не будет показана в России на доступных каналах.
Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU