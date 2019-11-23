2019-11-22T21:43:18+03:00
Спорт

Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро готовы к игре против "Челси".Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро готовы к игре против "Челси".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" разносил в пух и прах "Челси", а на старте этого чемпионата команды после 12 игр - соседи в турнирной таблице АПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

140 матчей провели между собой в чемпионатах Англии по футболу "Челси" и "Манчестер Сити". 57 побед у лондонского клуба, 45 - у "МанСити". Остальные 38 поединков закончились вничью. Последняя же игра между командами прошла 10 февраля этого года и на своем поле "Сити" выиграл у "Челси" со счетом аж 6:0!

Манчестер Сити - Челси. Яркие моменты в истории встреч двух клубов.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

У "Манчестер Сити" - побольше шансов на победу в этой игре.

Пресс-конференция Хосепа Гвардиолы перед игрой с Челси.

Прогноз на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Будет победа "Манчестер Сити", либо же ничья.

Пресс-конференция Фрэнка Лампарда перед игрой с Челси.

Время начала матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года в 20:30 по московскому времени.

Как играли Манчестер Сити и Челси в 2012 году.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Сити - Челси в России не будут показывать на доступных каналах матч.

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года не будет показана в России на доступных каналах.

Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча
Футбол. Представляем прямую онлайн-трансляцию матча Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019 года в 17 туре РПЛ. Игра в Чемпионате России пройдет на стадионе в Саранске. Составы команд, статистика игроков, результат
Новости 24
На Украине чиновник катался по селу, привязав к машине собаку
Бывшего агента ЦРУ отправили в тюрьму на 19 лет за шпионаж
Аргентина отзывает послов из 13 стран
Министр культуры признался, что не смотрит телевизор
Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о слежке за депутатами Верховной рады
В «Роскосмосе» обнаружили сближающийся с Землей астероид
Владелец собаки умер после того, как его руку лизнул питомец
Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта
Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии
Дмитрий Медведев не поддержал идею о жестком определении неполного рабочего дня
В МИД Швеции сообщили, что российские туристы боятся приезжать в страну
The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Украинцы смогут фотографироваться на документы в головных уборах
Футболист-любитель отправил судью в нокаут после красной карточки
В Испании полицейские изъяли почти полтонны кокаина
Пенсионерка полвека водила машину без водительских прав
Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»
Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры
В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах
В Норвегии обнаружили корабль времен викингов