Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" разносил в пух и прах "Челси", а на старте этого чемпионата команды после 12 игр - соседи в турнирной таблице АПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

140 матчей провели между собой в чемпионатах Англии по футболу "Челси" и "Манчестер Сити". 57 побед у лондонского клуба, 45 - у "МанСити". Остальные 38 поединков закончились вничью. Последняя же игра между командами прошла 10 февраля этого года и на своем поле "Сити" выиграл у "Челси" со счетом аж 6:0!

Манчестер Сити - Челси. Яркие моменты в истории встреч двух клубов.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

У "Манчестер Сити" - побольше шансов на победу в этой игре.

Пресс-конференция Хосепа Гвардиолы перед игрой с Челси.

Прогноз на матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Будет победа "Манчестер Сити", либо же ничья.

Пресс-конференция Фрэнка Лампарда перед игрой с Челси.

Время начала матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года в 20:30 по московскому времени.

Как играли Манчестер Сити и Челси в 2012 году.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Манчестер Сити - Челси в России не будут показывать на доступных каналах матч.

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019

Трансляция матча Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019 года не будет показана в России на доступных каналах.