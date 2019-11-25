Международный медицинский кластер откроется на Сахалине уже в 2020 году

Международный медицинский кластер, о создании которого ранее заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, откроется уже в 2020 году. Уникальный лечебный центр разместится в шестиэтажном здании на улице Леонова в столице региона Южно-Сахалинске.

Здание сейчас достраивается и будет сдано в эксплуатацию в первом квартале будущего года. В нем разместятся филиалы ведущих клиник нашей страны и соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Под одной крышей соберутся специалисты по различным медицинским направлениям, чтобы пациенты смогли получать самую разностороннюю помощь. Сахалинский Минздрав уже ведет большую работу по привлечению врачей из России и других государств в качестве резидентов будущего кластера.

- Прямо сейчас по поручению губернатора Валерия Лимаренко мы начинаем воплощать в жизнь стратегический для островного региона проект. Медицинский кластер позволит объединить врачей из лучших клиник России, а также Китая, Японии, Республики Кореи, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. - Мы будем перенимать передовой мировой опыт, чтобы достичь ключевой цели – увеличить продолжительность жизни сахалинцев и курильчан.

Медицинский кластер позволит дальневосточникам получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы России. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

Международный кластер поднимет медицинские технологии в регионе на качественно новый уровень и позволит дальневосточникам получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы России. Кроме того, он даст толчок к развитию медицинского туризма: подлечиться, а заодно и отдохнуть на курортах Сахалинской области смогут жители других регионов страны.

Новое здание, которое сахалинский Минздрав отдает под медицинский кластер, удобно расположилось рядом с Южно-Сахалинским консультативно-диагностическим центром. В просторных помещениях общей площадью 14 тысяч квадратных метров достаточно места для обустройства диагностических и лечебных блоков и установки высокотехнологичного оборудования. В кластере будут представлены такие направления, как точная диагностика и лечение, а также бальнеологический блок, где пациенты смогут ощутить на себе целительную силу грязей и минеральных вод.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу сделать медицинские услуги в регионе качественными и максимально доступными. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

О том, что на Дальнем Востоке необходимо создать медицинский кластер международного уровня, во время Восточного экономического форума говорил президент Владимир Путин. В отличие от центральной России, на Дальнем Востоке не хватает медицинских центров с серьезными научными кадрами и современным оборудованием, поэтому дальневосточники часто ездят лечиться в соседние азиатские страны. Это достаточно дорого, ведь людям приходится платить не только за лечение, но еще и за перелет с проживанием.

Губернатор Валерий Лимаренко сразу принял к действию идею президента о создании медицинского кластера, тем более, что в Сахалинской области для этого есть все ресурсы. За последний год сахалинское здравоохранение сделало серьезный прорыв: на капремонт медучреждений и закупку нового оборудования из областного бюджета в этом году было выделено в два раза больше средств, чем раньше, - 4 млрд рублей. Региональные власти создают все условия, чтобы в регион на работу переезжали высококлассные специалисты. А удачное географическое положение Сахалинской области позволяет сотрудничать с медицинскими центрами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.