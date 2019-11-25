2019-11-24T21:26:35+03:00
Общество

Международный медицинский кластер откроется на Сахалине уже в 2020 году

Уникальный лечебный центр объединит под одной крышей врачей из лучших клиник России, Китая, Японии и Кореи
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Медицинский кластер объединит под одной крышей врачей из России и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.Медицинский кластер объединит под одной крышей врачей из России и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.
Изменить размер текста:

Международный медицинский кластер, о создании которого ранее заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, откроется уже в 2020 году. Уникальный лечебный центр разместится в шестиэтажном здании на улице Леонова в столице региона Южно-Сахалинске.

Здание сейчас достраивается и будет сдано в эксплуатацию в первом квартале будущего года. В нем разместятся филиалы ведущих клиник нашей страны и соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Под одной крышей соберутся специалисты по различным медицинским направлениям, чтобы пациенты смогли получать самую разностороннюю помощь. Сахалинский Минздрав уже ведет большую работу по привлечению врачей из России и других государств в качестве резидентов будущего кластера.

- Прямо сейчас по поручению губернатора Валерия Лимаренко мы начинаем воплощать в жизнь стратегический для островного региона проект. Медицинский кластер позволит объединить врачей из лучших клиник России, а также Китая, Японии, Республики Кореи, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. - Мы будем перенимать передовой мировой опыт, чтобы достичь ключевой цели – увеличить продолжительность жизни сахалинцев и курильчан.

Медицинский кластер позволит дальневосточникам получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы России. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

Медицинский кластер позволит дальневосточникам получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы России. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

Международный кластер поднимет медицинские технологии в регионе на качественно новый уровень и позволит дальневосточникам получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы России. Кроме того, он даст толчок к развитию медицинского туризма: подлечиться, а заодно и отдохнуть на курортах Сахалинской области смогут жители других регионов страны.

Новое здание, которое сахалинский Минздрав отдает под медицинский кластер, удобно расположилось рядом с Южно-Сахалинским консультативно-диагностическим центром. В просторных помещениях общей площадью 14 тысяч квадратных метров достаточно места для обустройства диагностических и лечебных блоков и установки высокотехнологичного оборудования. В кластере будут представлены такие направления, как точная диагностика и лечение, а также бальнеологический блок, где пациенты смогут ощутить на себе целительную силу грязей и минеральных вод.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу сделать медицинские услуги в регионе качественными и максимально доступными. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу сделать медицинские услуги в регионе качественными и максимально доступными. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

О том, что на Дальнем Востоке необходимо создать медицинский кластер международного уровня, во время Восточного экономического форума говорил президент Владимир Путин. В отличие от центральной России, на Дальнем Востоке не хватает медицинских центров с серьезными научными кадрами и современным оборудованием, поэтому дальневосточники часто ездят лечиться в соседние азиатские страны. Это достаточно дорого, ведь людям приходится платить не только за лечение, но еще и за перелет с проживанием.

Губернатор Валерий Лимаренко сразу принял к действию идею президента о создании медицинского кластера, тем более, что в Сахалинской области для этого есть все ресурсы. За последний год сахалинское здравоохранение сделало серьезный прорыв: на капремонт медучреждений и закупку нового оборудования из областного бюджета в этом году было выделено в два раза больше средств, чем раньше, - 4 млрд рублей. Региональные власти создают все условия, чтобы в регион на работу переезжали высококлассные специалисты. А удачное географическое положение Сахалинской области позволяет сотрудничать с медицинскими центрами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Жириновский предложил расширить границы допустимых пределов самообороны
Специалисты выяснили, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах
В районе острова Чеджу затонула южнокорейская рыболовецкая шхуна
В Перу автобус свалился в овраг: 10 человек погибли, еще 20 пострадали
В Интернете появилось видео ДТП с участием украинского детского омбудсмена
Из-за наводнения во Франции погибли четыре человека, судьба еще одного неизвестна
Шеф Пентагона предложил министру ВМС США подать в отставку
Троих пропавших после задымления на шахте в Коми рабочих нашли живыми
Клинцевич напомнил украинскому генералу, что Крым – российская территория
Число жертв крушения самолета в Конго возросло до 29
В Италии из-за оползня рухнула часть автомобильного моста
На Украине возбудили уголовное дело о ДТП с участием детского омбудсмена
Блумберг: «Я иду в президенты, чтобы победить Трампа»
Умерла Людмила Вербицкая, президент СПбГУ
Finnair на один день отменит все рейсы в Россию из-за забастовки
Пушков ответил на заявления Поклонской о Ротару
Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место
Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор
Украинский детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию
Джонсон отрицает планы Британии сократить численность армии ради экономии
Пригожин призвал не «шпынять» Ротару