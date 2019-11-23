Брат по расчету: как родственники звезд делают карьеру в шоу-бизнесе

В ноябре на московском концерте Димы Билана первые две песни спела его 24-летняя сестра Анна, которая строит музыкальную карьеру под псевдонимом OTANA. Выйдет ли из младшей сестры Билана толк? Поживем - увидим. А пока рассказываем о родственниках знаменитостей, которым их близкие давно уже нашли (или пытаются найти) теплое местечко в мире звезд.

Сестра Ольги Бузовой

Ольга всегда старалась помочь младшей сестренке Ане, разница в возрасте с которой у нее всего два года. Оля пристраивала сестру участницей на «Дом-2», потом экспертом по отношениям, но Бузова-младшая на проекте не задержалась. Затем Ольга привлекала Аню к управлению магазином бижутерии - этот бизнес прогорел. Когда после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым карьера Бузовой-старшей пошла в гору, то и Анна, которая была все время рядом и спасала сестру от депрессии, часто мелькала в Инстаграме сестры. В результате Аня быстро набрала больше полутора миллионов подписчиков. Рекламу Бузовой-младшей понесли те, у кого не хватало средств на размещение в соцсетях у старшей. Пока Ольга пела, Анна строила бизнес - у нее теперь студия красоты, магазин обуви и косметики. Правда, в начале года сестрички повздорили из-за того, что с заграничного отдыха Ольга летела в бизнес-классе, а сестра добиралась экономом… К слову, Бузова-старшая любит дарить сестричке недешевый отдых.

И примирение все же случилось - Аня была приглашена на ноябрьский концерт Оли. Конечно же, младшая пришла и продолжила с новой силой поддерживать знаменитую родственницу: «В последнее время сталкиваюсь с комментариями: живешь жизнью сестры, фанат и так далее. Это меня задевает больше всего. Если люди приравнивают сестринскую любовь и поддержку к фанатизму, значит, им не знакомы чувства семейных отношений».

Стас Пьеха и сестра Эрика. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/instagram.com

Сестра Стаса Пьехи

Журналисты, которым доводилось делать интервью со Стасом Пьехой, знают: финальные решения по согласованию текста, выбору фото принимает его родная сестра Эрика. Она его правая рука и друг. Стасу 39 лет, Эрике - 33. Пьеха рассказывал «КП», как они с Эрикой оба стали неотъемлемой частью российского шоу-бизнеса: «У нас первое сближение произошло, когда я попал на «Фабрику звезд» (в 2004 году. - Ред.). Эрика активизировала фан-клуб, придумала интересную линию поддержки, сама делала плакаты. Я понял, что она включилась в мою жизнь и желает мне добра. Меня это очень стимулировало. Потом случилась пауза, потому что я работал, а Эрика была в отношениях. И примерно пять лет назад, во время очередного кризиса, когда я решил пересмотреть свою жизнь, поменять людей в своем окружении, сестра пришла ко мне в коллектив директором. Так она вдохнула в меня веру в будущий успех. С тех пор мы вместе работаем, что-то придумываем…»

Михаил Галустян и брат Давид. Фото: instagram.com

Брат Михаила Галустяна

Давид Галустян младше звездного брата Михаила на 6 лет. Как только Миша стал звездой в столице, он сразу же пригласил в Москву брата и устроил его в Comedy Club. Также Давид написал сценарий фильма «Подарок с характером», который снимала кинокомпания Галустяна-старшего. Михаил помогал и продвигал брата, но есть люди, которые не чувствуют себя в Москве как дома. «Брат после нескольких лет в Москве вернулся в Сочи, сказал: «Столица для черствых людей!» - говорит Михаил. - А он тонкой душевной организации человек. Думаю, у Давида все впереди, он пишет, придумывает фэнтези-сценарии».

Павел Воля и сестра Ольга. Фото: instagram.com

Сестра Павла Воли

У Ольги Воли красный университетский диплом - она экономист. Окончила тот же вуз, что и ее звездный старший брат Паша, - Пензенский педагогический университет. В столицу Ольга приехала вслед за братом, поначалу работала по специальности, потом стала администратором в Comedy Club. Затем Оля Воля вышла замуж за бизнесмена, родила сына и, выйдя из декрета, пошла учиться на гримера. Гримером она стала работать, разумеется, в Comedy Club. Ольга говорит, что повышенного внимания к себе из-за статуса «сестра Воли» не замечает. «Сейчас у нас с Пашей прекрасные отношения, - рассказывала в интервью Оля. - Если сравнивать сферу финансов и творческую среду, то сейчас мне работать легче. Я имею в виду атмосферу. Меня окружают добрые и отзывчивые ребята, с которыми всегда интересно и легко».

Влад и Алина Топаловы. Фото: instagram.com

Сестра Влада Топалова

Отец Алины Топаловой - бизнесмен и продюсер, брат - известный музыкант. Алина младше Влада на 3 года. У девушки за плечами два красных диплома МГИМО, работа в глянцевом журнале, но она грезила о музыкальной карьере - у Влада же вышло! А вот у Алины даже с фамилией Топалова и отличным голосом на сцене ничего не клеилось. Она и на шоу «Голос» ходила, но к ней не повернулся ни один из наставников, а само выступление даже не попало в телеэфир. Но Алина не расстраивалась: «Я тоже хотела стать артистом, участвовала в «Голосе», писала песни, летала к лондонским продюсерам. В общем, из этого ничего не вышло, честно говоря…» Зато Топалова создала агентство по организации праздников - именно ей брат Влад доверил организовать свою свадьбу с Региной Тодоренко.