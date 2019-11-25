2019-11-25T12:02:48+03:00
В мире

Ни туда, ни сюда: на сутки встал финский транспорт

Забастовку финских почтовиков поддерживают представители других профессий
Алексей ВАРЕНОВ
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В связи с забастовкой транспортников, национальная авиакомпания Финляндии отменяет большую часть рейсов.В связи с забастовкой транспортников, национальная авиакомпания Финляндии отменяет большую часть рейсов.Фото: REUTERS
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25 ноября жители Финляндии воочию увидят, что такое рабочая солидарность. Однодневную акцию поддержки проведут члены профсоюза работников транспорта.

Это значит, что сегодня пять паромов, курсирующих по Балтике под финским флагом, остаются в портах, а национальная авиакомпания Finnair отменяет большую часть рейсов, в т.ч. в Москву и Санкт-Петербург. По предварительным оценкам, забастовка наземных и технических служб затронет более 20 тысяч авиапассажиров. А в финской столице на сутки прервется автобусное сообщение.

Таким образом трудящиеся выражают свою поддержку бастующим уже две недели сотрудников финской почты. Несмотря на все усилия правительства, которое поручило государственному посреднику по трудовым спорам Вуокко Пиеккала примирить конфликтующие стороны, руководство национальной почты так и не смогло пока договориться с профсоюзом.

Началось все с того, что в начале осени менеджмент Почты Финляндии решил перевести на новый коллективный договор 700 сортировщиков посылок. Этот труд не требует особой квалификации и заняты в нем преимущественно мигранты. Они и так с трудом сводят концы с концами, а новый договор означал сокращение их зарплаты на 30-50 процентов. Особую пикантность этим попыткам управленцев сэкономить на сортировщиках придает тот факт, что директор этой госкомпании Хейкки Малинен за четыре года на посту повысил себе зарплату на 65 процентов, доведя ее 990 тысяч евро в год. Это примерно в 90 раз больше, чем сортировщики получат по новому договору.

Неудивительно, что решение эффективных менеджеров вызвало бурю негодования в почтовой отрасли, а затем и среди остальных финских трудящихся. После провала серии переговоров с 11 ноября сотрудники Posti начали забастовку, которая, как стал известно накануне, продлится до самого Рождества. Почта по-прежнему будут доставлять утренние газеты и жизненно важные сообщения, но, похоже, многие финны в зимние праздники останутся без подарков: без обработки посылок встанет популярная здесь онлайн-торговля. Кроме того, не исключены акции солидарности членов других профсоюзов, что заметно расширит спектр неудобств, тягот и лишений, которые финны испытают на себе этой зимой. Пока находящиеся в переговорном тупике менеджеры и профсоюзы не договорятся…

ИСТОЧНИК KP.RU

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