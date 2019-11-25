Известная фитнес-модель найдена убитой рядом с двумя мешками наркотиков

Убийца превратил гибель известной фитнес-модели в представление. Он выстрели ей в голову, на теле оставил множество ножевых ранений. Рядом с Алондой Вильясено он положил два мешка с наркотиками. Мотивы преступника и его самого полицейским Мексики установить не удалось.

В соцсетях Алонда в основном появлялась однаФото: facebook.com

У Алонды было много почитателей. В фейсбуке она делилась секретами успешных тренировок, выкладывала видео своих занятий в тренажерном зале. На своей страничке она в основном появлялась одна, однако, соседи девушки уверяют – мужчина к ней иногда приходил.

С подписчиками она делилась секретами тренировокФото: facebook.com

В день убийства неизвестного мужчину видели выбегающим из ее дома. О установить его личность полиции не удалось, хотя нашлись те, кто даже запомнил машину красного цвета, в которую прыгнул предполагаемый убийца.

Друзья не понимают, кому могла перейти дорогу модельФото: facebook.com

Тело спортсменки в ее доме обнаружила мама. Она заволновалась после того, как Алонда несколько дней не отвечала на звонки. Женщина открыла дверь своим ключом и увидела свою дочь убитой, сообщает Mirror.

Девушка была популярна не только в МексикеФото: facebook.com

На страничке в соцсетях поклонники модели признаются, что не могут поверить в случившееся. Девушку называют жизнерадостной и доброй, друзья не представляют, кому Алонда могла перейти дорогу.