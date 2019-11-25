2019-11-25T12:25:29+03:00
В мире

Известная фитнес-модель найдена убитой рядом с двумя мешками наркотиков

Соседи 23-летней Алонды Вильясено видели выбегавшего из дома спортсменки мужчину
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушку нашла в доме убитой ее мать Фото: www.facebook.com/alondrababeДевушку нашла в доме убитой ее мать Фото: www.facebook.com/alondrababeФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Убийца превратил гибель известной фитнес-модели в представление. Он выстрели ей в голову, на теле оставил множество ножевых ранений. Рядом с Алондой Вильясено он положил два мешка с наркотиками. Мотивы преступника и его самого полицейским Мексики установить не удалось.

В соцсетях Алонда в основном появлялась одна Фото: facebook.com

В соцсетях Алонда в основном появлялась однаФото: facebook.com

У Алонды было много почитателей. В фейсбуке она делилась секретами успешных тренировок, выкладывала видео своих занятий в тренажерном зале. На своей страничке она в основном появлялась одна, однако, соседи девушки уверяют – мужчина к ней иногда приходил.

С подписчиками она делилась секретами тренировок Фото: facebook.com

С подписчиками она делилась секретами тренировокФото: facebook.com

В день убийства неизвестного мужчину видели выбегающим из ее дома. О установить его личность полиции не удалось, хотя нашлись те, кто даже запомнил машину красного цвета, в которую прыгнул предполагаемый убийца.

Друзья не понимают, кому могла перейти дорогу модель Фото: facebook.com

Друзья не понимают, кому могла перейти дорогу модельФото: facebook.com

Тело спортсменки в ее доме обнаружила мама. Она заволновалась после того, как Алонда несколько дней не отвечала на звонки. Женщина открыла дверь своим ключом и увидела свою дочь убитой, сообщает Mirror.

Девушка была популярна не только в Мексике Фото: facebook.com

Девушка была популярна не только в МексикеФото: facebook.com

На страничке в соцсетях поклонники модели признаются, что не могут поверить в случившееся. Девушку называют жизнерадостной и доброй, друзья не представляют, кому Алонда могла перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Американский журналист Майкл Васюра: Летчик Ярошенко - не ангел. Но за это в тюрьму не сажают
Недавно США отказали России в просьбе отпустить Константина Ярошенко для дальнейшего отбывания наказания на Родине. Но за что российского летчика осудили на самом деле, и кто стоит за «делом Ярошенко»?
Новости 24
Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину состоится 29 ноября
"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Умки"
В Кремле не согласились с результатами исследования о протестах в России
"Новатэк" просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России
Врачи назвали основные симптомы недостатка витамина D
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой РУСАДА
Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год
В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
В комитете по защите прав автовладельцев считают утилизационный сбор «налогом на воздух»
В Сирии начал работу одиннадцатый российско-турецкий патруль
В Кремле оценили идею расширения пределов самообороны
Хрупкая китаянка сломала 10 ребер в приступе кашля
Пригожин о скандале с Ротару: "Нельзя забивать сапогами таких величайших людей"
Российское гражданство стали давать в полтора раза чаще
Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора»
В Госдуме прокомментировали идею трибунала по керченской провокации
В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы
Двух россиян и привязанный к лодке труп нашли у берегов Южной Кореи
Названа средняя цена искусственной елки
Трамп внепланово посетил больницу и ездит во время президентской гонки с врачом
Круизный лайнер La Belle Des Oceans налетел на скалы у берегов Таиланда
Ассанж может умереть в тюрьме - заявляют врачи британскому МВД
В Швеции решили больше не называть Беларусь «Белой Россией»
Президент РАН предложил оценивать на ЕГЭ креативность абитуриентов
Почти 60% россиян пользуются YouTube, но лишь 2% выкладывают видео
Запуск корабля «Прогресс МС-13» могут отложить из-за обнаруженной неисправности
Эксперты назвали профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
В Японии разработали аппарат для выявления 13 видов рака по капле крови
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Владивостока