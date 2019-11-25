«Макдоналдс» выпускает коллекционный макдоналдс коин для друзей в России

В детстве многие коллекционировали наклейки, значки, но для большинства такие увлечения остаются просто хобби. Однако есть люди, для которых определенные предметы становятся особым предметом желаний. Иногда такие коллекции даже делают своего обладателя знаменитым! Как и что можно коллекционировать в наши дни с пользой или для удовольствия?

Еще на заре времен одним из самых любимых занятий для человека была игра. Сначала веточки и камешки, затем фигурки, карты, шахматы. Верхом эволюции стало появление компьютерных игр и приставок. В мире есть несколько известных коллекционеров, в подборке у которых диски с играми, выпускавшимися, например, с 1985 по 2000 год. Самая большая в мире коллекция компьютерных игр, к слову, оценивается в 700 000$! Возможно, у вас дома тоже есть несколько дисков с квестами и стрелялками, которые можно сделать первыми экспонатами?

Монеты – отдельная страсть коллекционеров. В наши дни благодаря инновационным технологиям они стали настоящим произведением искусства. Их стоимость зависит от художественного оформления, лимита выпущенных монет и поводом к их изготовлению. К примеру, есть памятные жетоны, которые изготавливаются ограниченным тиражом, и в будущем их цена может значительно увеличиться. Некоторые люди, зная об этом, специально приобретают такие памятные знаки для своих коллекций.

Сегодня нумизматов порадовал «Макдоналдс». В честь своего 30-летия в России компания ограниченным тиражом выпустила Макдоналдс Коины – памятные знаки с изображением любимых россиянами продуктов. Изготовитель Коинов - «Гознак», а значит, сувенирная продукция «Макдоналдс» отличается качеством исполнения и художественным решением.

«Мы поздравляем Макдоналдс с 30-летием успешной работы в России, и рады принять участие в выпуске ограниченного тиража Макдоналдс Коинов в честь этого знакового события. Вместе с компанией мы постарались сделать так, чтобы максимально ярко и интересно передать идею «30 лет Дружбы» в готовом изделии. Каждый Макдоналдс Коин будет иметь клеймо монетного двора. Это знак качества продукции Гознака, которая не раз отмечалась международными призами и наградами за высокий уровень исполнения. Уверен, что эта памятная серия будет интересна как любителям и друзьям бренда, так и коллекционерам, интересующимся нумизматическими редкостями, к которым, несомненно, относятся Макдоналдс Коины», - рассказал Дмитрий Шишкин, заместитель начальника управления по работе с заказчиками АО «Гознак».

Памятный Коин – это живое воплощение истории. Истории той многолетней дружбы, которая сложилась между «Макдоналдс» и миллионами россиян. Также компания является одним из крупнейших работодателей в индустрии общественного питания, обеспечивая рабочими местами более 58 000 сотрудников.

«Мы всегда стремимся сделать так, чтобы для каждого нашего гостя посещение «Макдоналдс» было приятным, комфортным и незабываемым. Для этого Макдоналдс постоянно предлагает своим посетителям что-то новое. В свой День Рождения мы не будем изменять этой доброй традиции, поэтому предложим Макдоналдс Коины, которые посетители могут либо оставить себе на память, либо получить гарантированный подарок», - поделилась Вице-Президент «Макдоналдс» по маркетингу Дарья Назаркина.

Коины выпускаются только на территории России, и выдаваться будут в строго определенный период времени. С 25 ноября по 5 января их можно будет получить при покупке большого МакКомбо. Значит, они представляют дополнительный интерес для зарубежных коллекционеров. И как только памятные Коины появятся в «Макдоналдс» - стоит открыть на них охоту, ведь их всего 6 000 000!

Главное – успеть получить Коины в период акции, а она уже началась.

«Памятные коины, выпущенные «Макдоналдс» к 30-летнему юбилею работы компании в России будут интересны, прежде всего, для молодёжи, хорошо знакомой с компанией. Подобные памятные образцы в мире выпускаются не так часто, можно составить интересную коллекцию», - считает Михаил Гришко, оценщик клуба «Нумизмат».

Конечно, совсем необязательно продавать или менять их – можно оставить себе, как приятный сувенир. Главное – успеть получить Коины в период акции, а она начнётся совсем скоро.

Кстати, некоторые коллекционеры настолько увлечены собирательством, что попадают в книгу рекордов Гиннесса. Например, коллекция ластиков семилетней девочки Ханы сейчас является одной из самых больших в мире и оценивается в 2 тысячи фунтов стерлингов! А у жителя Америки наиболее полная коллекция йо-йо — более 10 тысяч популярных игрушек.

Какие-то вещи становятся популярными не сразу, поэтому любое приобретение может стать выигрышным билетом. В качестве примера можно снова привести «Макдоналдс» - в прошлом году был составлен рейтинг наиболее ценных для коллекционеров игрушек из «Хэппи Мил». Наиболее дорогим экземпляром, чья стоимость может достигать 450 долларов, признаны мягкие фигурки бренда TY Teenie Beanie, выпущенные в 2000-м году. Наверняка родители, которые порадовали детей вкусным обедом с игрушкой, сейчас довольны вдвойне.