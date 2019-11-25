Глава РУСАДА Юрий Ганус: Надо разобраться, кто подделал базу данных

Наш спорт получил еще одну красную карточку. В выходные стало известно, что комитет по соответствию Всемирной антидопингового агенства (ВАДА) решил лишить Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) статуса соответствия. Проще говоря, вновь дисквалифицировать. Красную карточку официально должны показать 9 декабря на исполкоме ВАДА.

Что это значит? Репрессивная антидопинговая машина закрутится по-новому. Нам опять запретят принимать у себя международные старты, а бедные спортсмены, если и поедут на Олимпиаду-2020 в Токио, то вновь в усеченном составе, без флага и гимна.

Но есть ли еще какой-то вариант выпутаться из этой ситуации, которая с каждым годом становится все хуже? Об этом на «Радио «КП» в программе «Доживем до понедельника», которую ведут Тина Канделаки и Максим Шевченко рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

- Признаю, решение ВАДА предсказуемое. Нас лишили соответствия по техническим причинам, - говорит Ганус. - В сентябре прошлого года нам дали обусловленное соответствие. Это значит, что это соответствие должно обеспечиваться выполнением двух условий. К сожалению, эти условия не зависели именно от нашей воли. Потому что то, что могла сделать РУСАДА, мы сделала. И вы знаете позицию, которая была, о ней говорил президент ВАДА Крейг Риди, и даже Джонатан Тейлор – руководитель этого комитета по соответствию. Когда Риди сказал: знаете, ни в чьих интересах лишать РУСАДА именно того уровня, который достигнут, которым это агентство обладает. Мы сейчас являемся одним из лучших агентств мира.

- А что же это за системная ошибка, которая может лишить наших спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх?

- Я видел те вопросы. Та реакция, которая была с моей стороны, она была достаточно жесткой и критичной. Многие к ней относятся отрицательно. Даже Елена Исинбаева сказала, что я пугаю спортсменов. Я никого не пугаю, просто я предупреждаю. Предупрежден – значит, защищен. Нужно готовиться и спортсменам, и специалистам. А вообще изначально я призывал спортивных чиновников предпринять все меры для того, чтобы избежать таких…

- О каких мерах идет речь?

- Прежде всего, нужно обеспечить передачу аутентичной базы данных из Московской антидопинговой лаборатории. Проблема заключается в том, что были установлены существенные изменения в этой электронной базе данных. По этому поводу шло очень много дискуссий, министр спорта говорил, что там технические изменения. Но в результате ключевое условие обеспечения нашего соответствия выполнено не было. Это было доказано экспертами. Наши эксперты ничего убедительного экспертам ВАДА не представили. И в этой связи было принято решение технически лишить соответствия. Это как условно-досрочное освобождение.

- Что значит – условие не было выполнено?

- Я говорил, что те базы данных, которые были переданы, там были существенные изменения. Этих изменений было очень много.

- О каком годе идет речь?

- О глубине этих изменений я до сих пор не могу говорить, но они охватывают и Олимпиаду-2012 в Лондоне, и другие периоды. Проблема заключается в том, что этих изменений было тысячи.

- Изменений в пробах?

- Нет, в базе данных московской лаборатории. Это не технический сбой. На самом деле эти изменения структурно распределены по базе. И их очень много.

- Может, это просто компьютерная ошибка?

- Нет, не компьютерная ошибка и не вирус. Эти изменения были связаны именно с ручным изменением этой электронной базы данных. Более того, характер этих изменений таков, что последние изменения были сделаны, к сожалению, буквально перед передачей базы в ВАДА. (Базу данных передали в ВАДА в январе 2019 года и оказалось, что она не сходится с той, что скачали по интернету Родченков и его помощники, бежавшие за границу — Авт.).

- Это дело для прокуратуры?

- Да, вы правы.

- О каком количестве подозреваемых идет речь?

- РУСАДА не была вовлечена в этот процесс. (Московская антидопинговая лаборатория находилась под крылом Минспорта и не подчиняется РУСАДА — Авт.). Когда шел процесс передачи, я вызывался для того, чтобы войти в состав группы, которая занималась передачей электронной базы. Нас не только не допустили к этому процессу, нас даже ограничили в получении информации. Всю информацию я получал из ВАДА. У нас с ВАДА рабочие отношения.

- Понятно, что это системные ошибки, за которыми стоят конкретные люди.

- Нам нужно самим разобраться, кто это был. Но так как эта база данных и все материалы московской лаборатории находятся под контролем Следственного комитета, то властные полномочия этих людей были достаточно существенные. Например, никто не может зайти в московскую лабораторию просто так, включая меня. И тем более уж дойти до сервера, где хранится информация. Хотя министр спорта Павел Колобков говорил, что это виноваты старые компьютеры, 2003 года. На самом же деле, проблема в старых подходах, которые используются для решения кризисных проблем. Мы пятый год находимся в кризисе. Трагедия заключается в том, что спортсмены, которые не вовлечены в эти процессы, готовятся к Олимпиаде. У нас замечательная спортивная страна. У нас чистые спортсмены – это основная часть спортсменов. У нас достаточно спортивных функционеров, специалистов, тренеров, которые руководствуются принципами чистого спорта. Но они не принимают решения. Все стали заложниками этой ситуации.

- Формально речь идет о том, что кто-то с целью поддержать патриотический угар, чтобы понравиться кому-то, втянул огромное количество порядочных, честных людей в аферу, которая погубила жизни десятков если не сотен спортсменов. Найдут ли виновных?

- Я не хочу быть пророком в таком очень тяжелом деле. Когда все услышат те трагические решения, которые будут приняты по нашему спорту, это будет очень тяжелое решение. Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и с такой силой решения. Вот тогда другого пути просто не будет. Нам нужно разобраться самим и понять, кто имел право допустить подобную трагедию. Спорт и достижения спорта являются проекцией достижений страны. Это очень важно. Но это ответственность чиновников – обеспечить, чтобы все спортсмены шли под флагом и гимном.