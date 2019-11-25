2019-11-25T13:22:27+03:00
Умные вещи

Одноклассники поддержат день борьбы против гендерного насилия прямым эфиром со звездами и экспертами

Партнерами проекта стали центр «Насилию. Нет» и международная организация «ООН-Женщины»
Поделиться:
Партнерами проекта стали центр «Насилию. Нет» и международная организация «ООН-Женщины»Партнерами проекта стали центр «Насилию. Нет» и международная организация «ООН-Женщины»
Изменить размер текста:

Социальная сеть Одноклассники совместно с журналом «Домашний Очаг» проведет прямой эфир в поддержку акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». Акция приурочена к Международному дню борьбы против гендерного насилия, который проходит 25 ноября. Партнерами проекта стали центр «Насилию. Нет» и международная организация «ООН-Женщины».

В дискуссии примут участие известные гости: телеведущая Юлия Меньшова, журналистка и автор фильма «Бьет — значит бьет» Ирина Шихман, директор центра «Насилию. Нет» Анна Ривина. К ним присоединятся доверительницы центра «Насилию. Нет», которые расскажут о своем опыте. Ведущей трансляции станет Наталья Родикова, главный редактор журнала «Домашний Очаг».

Участники эфира обсудят, как распознать жертву насилия, что делать, если насилие происходит в семье, и к кому в таком случае обращаться за помощью. Во время эфира пользователи ОК смогут задать вопросы экспертам и обсудить тему в чате. При помощи интерактивных механик видеоплатформы OK во время эфира на экране будут появляться опросы на тему насилия. Пользователи смогут выбрать наиболее близкий вариант ответа и посмотреть, как проголосовали остальные зрители.

Трансляция пройдет в официальной группе журнала «Домашний Очаг» в ОК 25 ноября в 18:00 по московскому времени. Эфир будет доступен в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android.

Социальная сеть Одноклассники на протяжении нескольких лет поддерживают кампанию против домашнего насилия от «ООН-Женщины». В прошлом году соцсеть совместно с телеканалом RTVi провела прямой эфир, в котором гости обсуждали вопросы абьюзивных отношений и реакцию общества на насилие. В 2017 ОК совместно с «ООН-Женщины» запустили анонимный режим в приложении для прямых трансляций OK Live, с помощью которого жертвы домашнего насилия могли поделиться своей историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уместно и полезно! гид по выбору подарка для руководителя
«-Вот Вы говорите, царь, царь. А Вы думаете, нам, царям, легко? Ничего подобного! У всех трудящихся 2 выходных дня, мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас не нормированный!» Несмотря на иронию, говорил Иван Васильевич чистую правду!
Новости 24
В московской школе девочка провалилась через стеклянный пол
Минздрав России: число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось
В сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене проникли грабители
В правительстве хотят назначить гендиректором «Российского экологического оператора» Меня
В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже
Министр здравоохранения объяснила уход Лео Бакериа с поста директора Центра имени Бакулева
Путин выразил соболезнования родным и коллегам Людмилы Вербицкой
Министерство культуры требует взыскать с Кирилла Серебренникова 133 млн рублей
Швейцарский бизнесмен выкупил шляпу Гитлера и подарил фонду в Израиле
Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о попытке вербовки американскими бизнесменами
Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину состоится 29 ноября
"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Умки"
В Кремле не согласились с результатами исследования о протестах в России
"Новатэк" просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России
Врачи назвали основные симптомы недостатка витамина D
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой РУСАДА
Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год
В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
В комитете по защите прав автовладельцев считают утилизационный сбор «налогом на воздух»