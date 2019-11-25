Одноклассники поддержат день борьбы против гендерного насилия прямым эфиром со звездами и экспертами

Социальная сеть Одноклассники совместно с журналом «Домашний Очаг» проведет прямой эфир в поддержку акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». Акция приурочена к Международному дню борьбы против гендерного насилия, который проходит 25 ноября. Партнерами проекта стали центр «Насилию. Нет» и международная организация «ООН-Женщины».

В дискуссии примут участие известные гости: телеведущая Юлия Меньшова, журналистка и автор фильма «Бьет — значит бьет» Ирина Шихман, директор центра «Насилию. Нет» Анна Ривина. К ним присоединятся доверительницы центра «Насилию. Нет», которые расскажут о своем опыте. Ведущей трансляции станет Наталья Родикова, главный редактор журнала «Домашний Очаг».

Участники эфира обсудят, как распознать жертву насилия, что делать, если насилие происходит в семье, и к кому в таком случае обращаться за помощью. Во время эфира пользователи ОК смогут задать вопросы экспертам и обсудить тему в чате. При помощи интерактивных механик видеоплатформы OK во время эфира на экране будут появляться опросы на тему насилия. Пользователи смогут выбрать наиболее близкий вариант ответа и посмотреть, как проголосовали остальные зрители.

Трансляция пройдет в официальной группе журнала «Домашний Очаг» в ОК 25 ноября в 18:00 по московскому времени. Эфир будет доступен в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android.

Социальная сеть Одноклассники на протяжении нескольких лет поддерживают кампанию против домашнего насилия от «ООН-Женщины». В прошлом году соцсеть совместно с телеканалом RTVi провела прямой эфир, в котором гости обсуждали вопросы абьюзивных отношений и реакцию общества на насилие. В 2017 ОК совместно с «ООН-Женщины» запустили анонимный режим в приложении для прямых трансляций OK Live, с помощью которого жертвы домашнего насилия могли поделиться своей историей.