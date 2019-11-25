2019-11-25T14:50:59+03:00
Звезды

Певичка моя: звезда "Дома-2" нежно обнимал Анну Семенович в Париже

Арсений Ефименков без ума от фигуристой артистки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Арсений Ефименков и Анна СеменовичАрсений Ефименков и Анна СеменовичФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анна Семенович является не только обладательницей роскошной фигуры и самого пышного бюста в российском шоу-бизнесе. Певица - одна из самых завидных невест. У артистки есть шикарная 170-метровая квартира, которую ей подарил богатый любовник, и нет отбоя от женихов.

Привлекательная блондинка с пышными формами замужем не была ни разу. Однако в свои 39 лет ничуть не переживает по этому поводу, а живет и наслаждается каждым днем. На днях Анна Семонович рассказала Лере Кудрявцевой о том, что вот уже год состоит в отношениях с молодым человеком, который младше нее на семь лет.

"Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно. Он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад об этом не думала", - призналась звезда в эфире программы "Секрет на миллион".

Анна не раз говорила, что мечтает родить девочку и создать крепкую семью: "Очень хочу дочку, похожую на меня".

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В Париже с любимой
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Меж тем, ушлые репортеры сразу бросились искать избранника эффектной блондинки. И наткнулись на блог звезды "Дома-2" Арсения Ефименкова. 32-летний мужчина хорош собой. Он пришел на скандальный проект в июле 2015 года. Там у него завязался роман с участницей шоу Анной Беляковой. Молодые люди сходились и расходились, но Арсений не выдержал накала страстей и покинул "Дом-2".

И вот в сентябре он разместил в своем блоге совместное фото с Анной Семенович, снабдив снимок хештегами: "В Париже с любимой", "Вот и кончилось лето", "Сентябрь", "Семенович", "Певичка моя", "Успех", "Есть цель, иду к цели".

Правда, фолловеры в соцсетях считают, что снимок похож на фотошоп. Меж тем, ни Анна, ни Арсений эти заявления не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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