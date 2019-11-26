Начинайте с того, что идет. Это самый верный путь к успеху

18 ноября в Московской области прошел очередной форум «Мой бизнес», уже пятнадцатый по счету. Форумы проводят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Зарегистрировались и пришли на форум в Красногорске более 1000 предпринимателей. В этом году подобные мероприятия уже состоялись в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Кызыле, Челябинске и других городах. В общем до конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в более чем 25 российских регионах. Ожидается, что суммарно их посетят свыше 60 тысяч человек.

…К Дому Правительства Московской области с самого утра стекались участники форума. Люди разного возраста и рода занятий. В неформальном общении в фойе выяснилось, что среди них много тех, кто только задумывается о своем бизнесе. Но пока даже не очень понял, чему именно себя посвятить. Таких, кстати, было более чем треть большого конференц-зала, как показал потом интерактивный открытый опрос в начале мероприятия.

Во время форума в неформальном общении выяснилось, что среди гостей много тех, кто еще не в бизнесе, но задумывается о старте своего дела.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я уже давно подумывала, не открыть ли свое дело, надоело «на дядю» работать, - призналась миловидная Ольга Рощина. - У меня есть педагогическое образование, к тому же знаю два иностранных языка. В моем городке я давно подрабатываю репетиторством. Учеников так много, что впору брать помощников. Вот и пришла мысль организовать артель репетиторов. Раньше мешали страх и неведение. А теперь я рассчитываю получить госпомощь - и консультации, и финансовую поддержку.

- Меня очень привлекла программа, - поделился впечатлением будущий предприниматель Роман Гончаров. Он мечтает о собственном баре. - Спикеры - что надо! Прямо ярмарка громких имен: Хакамада, фермер Сирота, владелец текстильного бизнеса Лукьянов, маркетолог Манн. Пришел их послушать. Вдруг что дельное для себя возьму. Когда еще такой бесплатный тренинг пройдешь? И я за свою, правда, еще не очень большую жизнь не помню такого пристального внимания государства к малому бизнесу. Мы все плачемся, что нам не помогают, а только мешают и все отбирают. И вот - пожалуйста - хотят помочь. Я и решил узнать - чем. И могу ли воспользоваться этой поддержкой. Я не один. С друзьями. Нас группа единомышленников. Воодушевляют последние успехи сыровара Олега Сироты - он реально крутое дело делает, призы за свой продукт на международных выставках получает, репутацию страны восстанавливает. Интересно, что сегодня скажет.

Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова общалась с участниками форума прямо в фойе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А неподалеку от нас некий мужчина-предприниматель «заловил» в фойе заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Надежду Карисалову и - слышу - спрашивает ее:

- Надежда Афиногеновна, а вы можете помочь нам в продвижении?

- А что вы хотите, чтобы мы сделали?

- Помочь в продвижении!

- То есть вы хотите, чтобы мы двигали ваш бизнес? Но ведь он ваш! Со своей стороны, мы сегодня сделали что могли. Пригласили для вас опытных и успешных бизнесменов - звездный состав. Спрашивайте у них, учитесь! Сейчас в гостях у форума компания, занимающаяся наружной рекламой. Они раздают подарки - бесплатные поверхности на определенный срок. Пробуйте! Это эффективно.

Из этого короткого диалога стало понятно, что не все предприниматели воспринимают государственную поддержку как партнерство. В сознании пока еще живет «Большой Босс», который придет, возьмет за ручку, все покажет-расскажет, как надо, а заодно и сам сделает. Но тогда это уже не бизнес…

Что же касается наружной рекламы, это и впрямь эффективный маркетинговый инструмент, если верить представленной на форуме статистике: каждый вложенный в «наружку» доллар приносит шесть. А продажи благодаря наружной рекламе возрастают почти на 30%. Неплохие цифры. Надеемся, тот дядечка-предприниматель, желавший продвижения своему бизнесу, их услышал.

Кроме того, спикеры Максим Сальников и Мария Котюх из ГК «Восток-Медиа», поделившиеся этой информацией, рассказали об одном эксперименте. В уличную рекламную кампанию запустили несуществующую марку сыра. Вскоре он вошел в топ-10 самых популярных (по узнаваемости) у потребителя сортов!

Позитивная среда. Точнее - понедельник. Плеяда звезд

Форум в Красногорске включал однодневную деловую программу. В самом начале поприветствовал участников заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин.

Заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы делаем все, чтобы предпринимателей в нашей стране стало больше, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортнее, чтобы те меры господдержки, которые подготовлены сегодня для субъектов МСП, дошли до адресата, - обратился к участникам форума замминистра. - А самое главное, чтобы ваше желание развивать и укреплять бизнес было подкреплено хорошей деловой средой.

Заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов озвучил цифры: по его словам, доля малого бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) Московской области превысила 30%; а в среднем по регионам России данный показатель ниже 27%; по числу работников, занятых в малом бизнесе, Подмосковье занимает третье место в стране - в 2019 году их число составило 1 100 000 человек.

Хедлайнером форума стала Ирина Хакамада - бизнес-тренер, писатель, общественный деятель. Также в числе спикеров - известные предприниматели, лидеры мнений и эксперты: сооснователь музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов; гуру маркетинга Игорь Манн; директор коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров; международный специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон; эксперт по маркетингу и продвижению бизнеса Павел Сивожелезов и многие другие.

Сооснователь музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт по маркетингу и продвижению бизнеса Павел Сивожелезов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФОТО: 4.4.4.

Директор УФПС Московской области "Почты России" Надежда Бабичева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Хакамада, бизнес-тренер, писатель, общественный деятель:

«Предпринимательство - вещь очень сложная, потому что вне зависимости от того, когда вы родились, жизнь вы закончите в эпоху хаоса. Не надейтесь, что будет по-другому - что можно будет что-то закрепить, наладить циклически. Что, наконец, наступит период, когда все будет понятно: куда вкладывать деньги, какие активы в России самые главные. Это время не настанет, потому что сегодня весь мир, включая Россию, находится в состоянии непрекращающейся турбулентности, связанной с интернетом. Интернет, искусственный интеллект, информационные технологии взорвали мир навсегда... С информационными технологиями весь мир меняется с дикой скоростью. Допустим, вы придумали в 11 часов утра суперидею, размечтались уже, что полетите с ней вперед, но вечером вы узнаете, что китайцы уже давно все сделали, продали и пошли дальше. Причем продали за три копейки, поэтому ваш бизнес уже никуда не укладывается. В такие времена жить весело, круто, энергично, но очень сложно».

Хэдлайнер форума «Мой бизнес» в Московской области Ирина Хакамада.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сегодняшнее время подкинуло вызов: как получать кайф от перемен. Если перемены постоянны и будут всю жизнь, потому что мир меняется, одни институты разрушаются, но каждую секунду рождаются новые, то по какому пути идти? Искать стабильность в нестабильности? Илья Пригожин, русский ученый, живущий в Швейцарии, получил Нобелевскую премию за теорию и математическую модель нестабильных систем, в том числе и хаоса, и объяснил, что в любой нестабильной системе есть стабильность. И предприниматели именно к этому и стремятся: они интуитивно ищут стабильность в нестабильности».

«Человек создает вызовы внутри самого себя. Он не оглядывается на других и не делает того, что делают все. Ты должен быть на пути к большему, чем предлагает тебе социум, и верить в собственный потенциал. Предприниматель должен идти своим путем».

Олег Сирота, фермер-сыровар, блогер, основатель проекта «Русский пармезан»:

После выступления известный сыровар Олег Сирота консультировал начинающих предпринимателей о специфике фермерского бизнеса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Вопреки всему тому, что говорят про Россию - что и климат у нас плохой, и что у русских «рук нет», - наша страна создана Богом для производства сыра. У нас идеальные условия для этого: не жарко, много влаги, много травы для коров. И сто лет назад наши деды-сыровары экспортировали 20 тысяч тонн сыра каждый год. А сливочное масло из России завоевало Европу, его отправляли из Сибири, из Нечерноземья. Мы кормили своим маслом весь мир. Как говорится, если надо - повторим. Мы не хотим ничего чужого. Но хотим вернуть наш традиционный рынок, хотим делать то, что делали наши деды. Сейчас за рубежом над нами все смеются. Но, как говорил Махатма Ганди: «Сначала над вами все смеются, потом с вами борются, потом вы побеждаете». Мы идем по этому пути. Над нами перестают смеяться, так как результаты уже появляются. И, значит, скоро с нами начнут бороться. Но я верю, что мы победим. Во всех международных конкурсах появляются российские производители сыров. И повара-дегустаторы удивляются - откуда взялись? Когда-то были, да, но сейчас про это уже никто не помнит. И тут такое. Со временем появимся и на американском, и на японском рынке. У меня мечта - не накопить денег, а открыть учебное заведение (ПТУ), которое бы выпускало сыроваров. Если деды могли варить отличные сыры, то и мы сможем».

Любовь Корнилова, создатель музея «Сергиева кухмистерская», владелец пяти кафе в городе Сергиев Посад:

Любовь Корнилова, создатель музея «Сергиева кухмистерская», владелец пяти кафе в городе Сергиев Посад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Многие хотят, но боятся иметь бизнес в общепите. И напрасно. В общепите нужно просто знать правила и следовать им. Ничего более. Не знаешь - ищи сенсея и кричи: «Большой Бро, помоги!»

Сергей Лукьянов, руководитель текстильного объединения «Монолит»:

Сергей Лукьянов, руководитель текстильного объединения «Монолит» (на фото в центре).Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Швейным бизнесом я занимаюсь 27 лет. А начинал, не имея понятия о технологиях, дизайне, рынке сбыта и т.д. Но оказалось, что стартовать в таком бизнесе довольно легко. Мы нашли раскройщицу, двух швей-надомниц, и, не имея склада, швейной машинки, капитала (на пятерых вначале было 1000 долларов), мы потихоньку раскручивались. Шили сначала детскую одежду, униформу, домашний текстиль. Потом стали увеличивать объемы - покупали цеха и фабрики. В настоящий момент мы в год реализуем 3,5 миллиона швейных изделий! И на рынке домашнего текстиля мы сегодня № 1. Очень несложный бизнес, если вас не занесет в дизайнерскую одежду с разнообразием лекал и нетерпением выпендриться на рынке. Начните с простого - полотенце и портянки. Приходят ко мне на консультацию дизайнеры. Я по глазам вижу: хотят запустить уникальную линию чего-то эдакого. Задаю вопросы: вы не знаете, где купить ткани; вы не знаете, где дешево пошить; вы не знаете, куда продать. Значит, вам не надо пока этим заниматься. Говорю: начинайте шить мужские трусы, и у вас проблем не будет. Начинайте с простых вещей, с экономрынка. И входите на экономрынок массовым продуктом. Без всякого разнообразия. Разнообразие достигается за счет «дизайна» тряпочки - трусы в горошек, трусы в полоску, трусы в ромбик. И дела у вас пойдут».

Народ в зале ликовал. Именно таких советов – простых, без затей - здесь и ждали. Значит, собрались не зря.

Меры поддержки

Задачи нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - увеличить количество малых и средних предпринимателей (МСП) в стране с 19,2 миллиона человек сейчас до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, доля МСП в ВВП России к концу 2024 года вырастет до 32,5% (сейчас 22,3%). Разработаны системные меры поддержки для предпринимателей: льготная программа кредитования по ставке 8,5%; разнообразные субсидии, в том числе на приобретение франшиз и размещение ценных бумаг на бирже; микрозаймы, образовательные программы и др. Подробнее о мерах поддержки – в материалах раздела «Мой бизнес» на kp.ru. А также на сайте проекта мойбизнес.рф

Московская область - лидер среди регионов по финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса. За пять лет, с 2014 по 2019 год, в Подмосковье было предоставлено предпринимателям 1307 субсидий на сумму почти 2,5 миллиарда рублей, что позволило бизнесу создать более 13 000 новых рабочих мест.

Также масштабно в Московской области представлена имущественная поддержка бизнеса: в перечни областного и муниципального имущества для передачи в аренду субъектам МСП включено 738 объектов площадью 274 тысячи кв.м. Деловому сообществу следует иметь в виду, что в Подмосковье действует льгота в размере 50% от размера арендной платы для социально ориентированного бизнеса.