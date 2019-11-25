Покупайте малолитражки: почему в России опять подорожают авто

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора. Документ, вокруг которого было много споров, в понедельник появился на официальном сайте правительства.

Теперь автодилеры грозят серьезным ростом цен на автомобили, преимущественно импортной сборки. А также закрытием нескольких сотен дилерских точек из-за того, что они попросту лишатся покупателей — автомобильный рынок в России и так изрядно просел.

Что же подорожает и почему правительство плевать хотело на автодилеров, которые от имени своей ассоциации «Российские автодилеры» даже письмо президенту и премьеру в октябре написало с просьбой утильсбор не увеличивать?

Как поясняют эксперты, в первую очередь подорожать должны крутые джипы и премиальные седаны с объемом двигателя от 3,5 литров. И которые собираются за границей. На них размер сбора увеличивается больше всего. Но это далеко не те машины, на которых ездит большинство россиян. Да и цены на них такие, что какие-то новшества с утильсбором там мало заметны — специалисты говорят, что наиболее чувствителен размер этого сбора для авто стоимостью до 1 млн рублей.

Для машин средненького класса — обычно с двигателем до 2 литров — увеличение утильсбора тоже запланировано существенное, более чем в два раза. Но тут есть детали. Хотя сейчас утилизационный сбор платится за все реализуемые в России авто, отечественным производителям власти большую часть затрат компенсируют. Это касается и зарубежных концернов, которые имеют заводы здесь и у которых заключены с российскими властями специальные инвестиционные контракты (там прописывается ряд взаимных условий, включая объем помощи со стороны нашего государства).

Можете не заморачиваться изысканиями: почти все ходовые иномарки, которые вы каждый день видите десятками на наших улицах, от Hyundai до Nissan, если они более-менее новые, произведены здесь, по нужным контрактам и фактически «отечественные». Остальные машины эконом- и нижней части среднего класса уже были вытеснены с нашего рынка: для нашего обычного, не премиального, покупателя получается слишком дорого.

Впрочем, аналитики рынка утверждают, что какой-то рост цен на новые авто после Нового года будет при любом раскладе. Для этого набралось достаточно других причин, кроме утилизационного сбора — например, обновление рядом компаний модельного ряда. По оценкам экспертов, повышение цен может составить от 2 до 5%. По этой причине многие аналитики ожидают роста спроса на авто накануне Нового года — что достаточно традиционная история.

Напомним, утилизационный сбор у нас введен с 2012 года. Предполагается, что за счет него государство должно компенсировать затраты на переработку отживших свой срок авто. Также это как бы своеобразная плата за загрязнение воздуха (хотя за электромобили утилизационный сбор тоже взимается, но меньший).

Необходимость повысить взнос в правительстве объясняют снижением таможенных пошлин на ввоз автомобилей из-за рубежа. Таким образом мы пытаемся обмануть Всемирную торговую организацию (ВТО), где ныне состоит Россия. По условиям ВТО, Россия обязалась снижать ввозные пошлины на авто. Чтобы при этом не ослаблять защиту отечественных производителей, повышается утилизационный сбор. Но поскольку, по правилам ВТО, он опять-таки должен быть равным для «своих» и «не своих», сбор повышается для всех, но «своим» выплачиваются компенсации из бюджета. Вот такая запутанная система.