"Человек не должен бояться защищать свою жизнь": Жириновский предложил расширить границы допустимой самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в ближайшее время законопроект который позволит гражданам применять любое оружие при необходимости "самообороны для защиты себя и своей семьи". Заявление сразу раскололо Госдуму на два неприменимых лагеря. Одни депутаты не против того, чтобы дополнить статью 37 УК РФ пунктом о том, что "действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны". А в рядах коммунистов уже сформировалась явная оппозиция: там посчитали, что не стоит слепо "копировать американские законы", а гражданам пока рано доверять самостоятельно решать вопросы их собственной безопасности.

ОДНИМ МАХОМ...

Разговоры о праве защищать своей дом в США незыблемы. Там под девизом "Мой дом - моя крепость" за последнюю сотню лет на тот свет отправлена не одна тысяча грабителей и насильников. В России, при нападении на частное владение, инициатива и успех чаще на стороне грабителей. Редко бывает иначе. Исключением стал случай с тульским фермером Геганом Саркисяном, который в 2012 году защищая жену с детьми зарезал с своем коттедже троих вооруженных пистолетами налетчиков. Главе семейства грозила уголовная ответственность за превышение самообороны, но за него вступился губернатор и федеральные СМИ.

Налетов на фермерские хозяйства меньше не стало. Кроме того, бандиты стали лучше вооружаться, и со свидетелями больше не церемонятся.

Примером тому недавнее убийство экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева. 31 октября 2019 года он не справился во дворе своего дома с пятью вооруженными грабителями. Они были вооружены пистолетами-пулеметами. Лаврентьев пытался отстреливаться из охотничьего ружья: в перестрелке убил одного, но и сам получил смертельное ранение. В свете этого случая заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского не кажется лишним.

- Граждане, которые бы могли сами свою жизнь защитить, семью, дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге и сами оказываются за решеткой, поскольку у нас действует норма "о превышении пределов необходимой самообороны". А как можно измерить эти пределы, когда грабитель и вор вламывается в чужой дом? Когда он получает жесткий отпор: бывает безоружный отбирает у бандита нож или пистолет и применяет его в ответ. Формально выходит, что гражданин применил оружие против безоружного, а это явное превышение пределов самообороны. Как рассчитать: я его мягче ударю, не буду подножку ему делать, не стану плескать ему в лицо кипятком? Вот в Америке другие нормы "Мой дом- моя крепость": я вижу твои твои намерения грабить, я тебя не знаю, тебя предупредил, - пояснил он смысл разрабатываемых поправок в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава партии считает, что владелец жилья вправе незамедлительно уничтожить ворвавшихся в его дом любым оружием, чтобы защитить себя, семью либо имущество.

УЧИТЬ САМООБОРОНЕ

Споры о проявлении крайнего насилия в обществе Госдума традиционно поднимает по осени. Обострение на этой почве отмечалось в 2003 году, после того, как москвичка Александра Иванникова случайно перебила ножом бедренную артерию ножом таксисту Сергею Багдасаряну. Неудачная попытка изнасилования стоила мужчине жизни. Иванниковой за убийство дали два года. Все эти два года Госдума подвергалась атакам различных общественных организаций и политиков, которые требовали разрешить гражданам приобретать боевое короткоствольное оружие, ножи, и оборонятся им от перступников. Но поправки не приняли к рассмотрению. В частности, против послаблений в самообороне выступали и продолжают выступать коммунисты. Они считают, что жертвам в случае нападений надо адекватно оценивать угрозы, и если "убивают" звонить в полицию и ждать помощи.

Сторонников активной самообороны стало больше после серии нападений в российских школах. Эта страшная полоса трагедий началась год назад: 15 января 2018 года в Перми двое 16-летних подростков нанесли ножевые ранения ученикам и учительнице. 17 января в поселке Смольное Челябинской области ученик ударил ножом другого подростка. 18 января охранник одной из школ Москвы остановил ученика, который собирался пронести в школу бензин и несколько ножей. 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором и ножом подросток ворвался школу в поселке Сосновый Бор, где взорвал в классе коктейль Молотова, а затем начал бить детей топором.

Даже после принятия "беспрецедентных мер безопасности" убийства в школах продолжились в текущем году: 31 октября 2018 года Владислав Росляков совершил массовую бойню в колледже в Керчи, а мае его выходку пытался повторить 15-летний школьник в вольской школе Саратовской области.

И проблема стал остро не только из-за того, что в обычные школы стали принимать детей, место которым ранее было только в закрытых специализированных учебных учреждениях. Практика показала, что существующая система безопасности школ и детских садов даже с лицензированными вахтовиками не способна гарантировать 100% безопасность. Примером тому стало шокирующее по своей жестокости ритуальное убийство ненормальным мужчиной спящего шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре.

- Надо обучать учителей основам самообороны, чтобы они могли обезопасить себя и учеников от подобных атак. Если ЧП произошло, они должны иметь алгоритм действий, как им действовать, защищаться от преступника. Надо возвращать в школы учителей-мужчин, которые в состоянии подавить агрессию без оружия, - говорит Жириновский.

ГРАДУС ЖЕСТОКОСТИ

Трудно не согласиться. К примеру, в арсенале учителей американских школ существует целый арсенал оружия нелетального действия, который они могут применять в отношении преступников и вооруженных учеников. Есть даже кабинеты с бронированными дверями, за которыми в случае атаки могут укрыться учащиеся и учителя. Есть механизмы, которые надежно блокирует обычные двери школьного класса. Статистика преступлений в США свидетельствует, что в 98% все эти меры пассивной самозащиты были оправданны. Но отдельные депутаты продолжают уверять, что "американский опыт" копировать не стоит.

Мы попросили прокомментировать инициативу ЛДПР инструктора рукопашного боя, эксперта по безопасности и самообороне, актера и телеведущего Юрия Кормушина:

- На мой взгляд, если есть положительный опыт, и он подтверждается статистикой, такой опыт надо перенимать. Независимо от того американский он или нет. Если есть отличный рецепт приготовления чая, и он оказался китайским, разве надо от него отказываться?! Люди готовы принимать чужой опыт, если он полезен. Но еще ни разу Госдума не пошла на смягчения закона о самообороне. Тенденции таковы, что общество все больше ограничивает возможности человека самостоятельно защищаться. Почему? Потому, что чем меньше человек свободен в своих действиях по причинению физического вреда, тем проще им управлять. Социум перекладывает заботу о своей безопасности на плечи государству, которое, к сожалению, не всегда способно оперативно реагировать на все современные угрозы.

- Но не получится ли так, что преступники начнут использовать послабления закона в корыстных целях?

- Тут важно исключить случаи бытового насилия, необходимой самообороны в отношении знакомых людей, членов семей которые могут оказаться в доме. Чтобы ситуацию нельзя было использовать, пригласить в гости, чтобы совершить убийство. Речь должна идти о самообороне без ограничений в отношении неизвестных, которые проникли в дом с явными преступными намерениями.

- Разрешить применять в таком случае любое оружие?

- Вопрос спорный. К примеру дикий, показательный случай, как недавно произошел на улице Москвы, когда пенсионер-автолюбитель за оскорбление ткнул ножом в шею пешехода. Если есть у тебя в кармане нож, значит при обороне ты его применишь раньше кулаков. Кроме того, если разрешить применять огнестрельное оружие , надо ожидать, что преступники при налетах будут вести себя более радикально и стрелять первыми. Градус жестокости будет расти. Именно потому я не уверен, что политики пойдут на какие-то кардинальные изменения. Советую не только изучать закон, но и не забывать о комплексах самообороны без оружия. Остальное приложится.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

"Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция".