Национальный автосоюз: Мы дико переплачиваем за парковки, за системы слежения, за таможенный сбор

- Зачем вводить очередной сбор, когда автомобили покупают все меньше?

- Утилизационный сбор был призван компенсировать наличие ввозных пошлин на автомобили, когда мы вступали в ВТО — чтобы поддержать отечественного производителя. В нынешних условиях мы во многом зря платим колоссальный таможенный сбор.

- Почему?

- Потому, что его установили на нынешнем уровне, чтобы закрыть российский рынок от бывших в употреблении зарубежных авто. Сейчас наш рынок по ассортименту крайне скуден. И подобные ограничительные меры создают искусственный дефицит. Если ты хочешь ввезти интересный зарубежный ретро-автомобиль — ты этого не можешь, потому что пошлины. И оттого на нашем рынке нет интересных янг-таймеров — но они есть в Европе. Что не способствует развитие автомобильной культуры в России.

- Но запрета на ввоз машин в Россию нет?

- Ты не можешь ввезти авто, которые отсутствуют на нашем рынке из-за малого спроса и большого количества бюрократических и сертификационных процедур. Отдельной строчкой мы платим по каждой машине за получение одобрения транспортного средства — и это серьезные деньги. Потому что сертификация каждой новой на рынке модели стоит 60 миллионов рублей.

- Еще машины надо тестировать?

- Да, несколько таких автомобилей надо разбить. А автопроизводителем это невыгодно. До начал продаж ввозятся отдельные образцы доля сертификации. Проводится сертификация. Потом одобрение транспортной комиссии получают даже авто , которые в других странах не продаются — потому что они пройти такие испытания не могут в принципе.

- Есть и другие сложности?

- ЭРА ГЛОНАСС - у нас эта система так и не заработала. Она превратилась в систему продажи коробочек с каждым автомобилем . Ведь цель этой системы была в снижении аварийности на дорогах. Количество реальных вызовов с использованием этой системы за год — единицы.

- Это система экстренного реагирования...

- … Которая, к сожалению, не работает. Был тендер на строительство сотовых систем вдоль федеральной трассы в Якутии. Ни один сотовый оператор не заявился — не хотят они там строить, не работает там. И вот тут мы платим зря.

- Мы переплачиваем за парковки?

- Самые дорогие если не в мире, то точно в Европе парковки у нас — в Москве, по 380 руб в час. И самая дорогая в Европе дорога Москва- Зеленоград. где мы за 5 минут езды платим 400 с лишним рублей.

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