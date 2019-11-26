Что в жизни самое главное?

Алексей Карпов, 35 лет, Архангельская область:

- Играю на пиле скрипичным смычком. Обычной двуручной пиле для распиловки деревьев. Этот инструмент является визитной карточкой нашего региона. Еще на жалейке, свирели, ложках. Творчество - то, чем я живу. В этом лагере был в прошлом году, приехал снова, потому что получаю здесь новые знания. Приятно находиться среди молодых людей, которые едины во мнении: нам всем нужно жить в мире и согласии. Для меня главное в жизни - развиваться, не стоять на месте и радовать других людей.

Александр Антюфеев, 22 года, Кировская область:

- Я впервые на этом форуме и мне очень интересно общаться с другими участниками. Это совершенно другой мир, другая планета. Например, на днях одна девушка из Ингушетии рассказывала про брачные отношения в их республике. У нас в области такого нет - познакомил девушку с родителями, и все. Можно жениться. А в Ингушетии - целый процесс сватовства, знакомства. Лагерь «Поколение» - диалог разных культур. И этот диалог начинается здесь.

Для меня самое главное в жизни - оставаться честным.

Петр Нестеров, Камчатка, по национальности коряк:

- Я родился и вырос в месте, где соблюдаются корякские традиции. Горжусь своей культурой, своей родиной. Мне всегда есть что рассказать о ней. Например, у нас есть обрядовый праздник «Алхалалалай». Это праздник всех коренных народов Камчатки. Мы отмечаем его осенью, когда все собираются и радуются тому, что удачно отработали сезон. Даже свадьбу мы с супругой устроили на «Алхалалалай» в 2013 году. На ней присутствовало более 3000 человек - все желающие.

Лагерь очень полезен для меня - знакомлюсь с ребятами из других регионов. Надеюсь, что мы будем общаться и в дальнейшем. И у нас будут совместные проекты.

Работаю преподавателем хореографии коренных малочисленных народов Камчатки.

Для меня главное в жизни - семья, сын, ему почти два года.

Ефстафий Кариофилидис, 21 год, Крым:

- Я - активист общества греков Крыма. Второй раз приезжаю в лагерь. Здесь есть возможность познакомиться с людьми разных культур, разных религий. Интересно общаться с ними. Например, мы много говорим о национальных традициях.

Снимаем ролик про свадьбу мусульманина и православной девушки. Тема сложная, но актуальная. Хотим показать, что мы не должны всегда ставить религию превыше всего. Главное - и все религии с этим соглашаются - любовь.

- А ты сможешь жениться на мусульманке? - спрашиваю Ефстафия.

Парень задумался, а потом неуверенно ответил:

- Ну невозможно все сразу изменить.

- А что для тебя главное в жизни?

- Быть искренним, любить и заниматься любимым делом.

Екатерина Маюрова, Магадан, по национальности бурятка:

- Много лет живу в Магадане. У нас там землячество. И я заместитель его председателя. Вместе отмечаем бурятские праздники - Сур-Харбан, Сагаалган.

В лагере второй раз. В прошлом году группа, с которой мы снимали ролик, взяла Гран-при. Надеюсь, и в этом году наша работа не останется незамеченной.

Для меня самое главное в жизни - семья. И чтобы, где бы мы ни оказались, не теряли нашей традиционности.

Алена Моисеева, Марий Эл:

- Я корреспондент в республиканской газете, пишу на марийском языке о жизни, событиях, происходящих у нас в республике.

Наша нация сохранила и чтит нашу традиционную религию. Многие называют ее язычеством - наши верования связаны с природой и многобожием. Бог воды, бог земли и так далее. Зимой, весной, летом, осенью мы выезжаем за город и молимся о плодородном годе, хорошей погоде, урожае...

Для меня главное в жизни - гармония и доброта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Главное - научить думать и дружить

Советник руководителя ФАДН России Диана ФЕДОСОВА считает, что с молодежью нужно говорить об общих для всех народов ценностях. И говорить современным языком, который интересен и понятен.

Россия стоит на трех китах: многонациональность, поликонфессиональность и колоссальное языковое разнообразие. И эти преимущества должно осознать молодое поколение. Те самые 30 миллионов человек в возрасте от 14 до 30 лет - более 20 процентов активного и восприимчивого к внешнему воздействию населения страны.

Их интересы сегодня связаны с интернетом, и чем моложе аудитория, тем выше этот процент. У многих происходит виртуализация реальности, появляется острое ощущение одиночества, чувствуется нехватка друзей. Они - лeгкая добыча для манипуляторов, всевозможных вербовщиков экстремистского толка.

Современные средства коммуникации позволяют, не вставая с дивана, быстро собирать большое число последователей. Здесь все зависит только от того, кто выступает в роли лидера. И лидерами должны стать умные и взвешенные. За молодежью нужно идти в интернет, прикладывая много усилий, чтобы быть им интересными. Идти в виртуал если не с опережением, то хотя бы в ногу с ними, постепенно увлекая за собой и в офлайн-форматы, уходя от формализма и казенщины.

Сегодня у молодежи происходит разделение мира на «родное» и «чужое». К отвергнутому относится всe, что за границей родного края, области или республики. Межнациональный мир, построенный на таком фундаменте, не более чем карточный домик. Поэтому ребят нужно стимулировать к межнациональному диалогу. Требуется грамотная работа, направленная на всестороннее развитие личности, в сознании которой будут гармонично сочетаться любовь к малой и большой родине, идентичность национальная с общероссийской гражданской. Они должны быть представителями своего народа, но в то же время ощущать себя гражданином великой страны, уникальной цивилизационной общности.

Многодневные форумы и тематические смены в лагерях - один из самых распространенных способов организации работы с молодежью. Ребята за несколько дней проходят курс: мастер-классы специалистов, творческие вечера, встречи с известными людьми, пользующимися их признанием. Это очень непростая, но увлекательная работа.

На вопрос о том, как разрешать межнациональные конфликты, один из участников молодежного лагеря уверенно ответил: «Научиться думать и любить людей». Крайне важно, чтобы полученный опыт они перенесли в жизнь. Есть одно но: контакт нельзя прерывать ни на минуту, иначе каждый раз придется начинать сначала. Нужно говорить с молодежью на языке современных технологий, но о вечных ценностях, темах и героях, которые всегда сохраняют актуальность.

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