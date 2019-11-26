2019-11-25T17:55:38+03:00
Национальный вопрос в России

Улыбнись, страна, тебя снимают!

В Москве прошел III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей
Поделиться:
1-е место в номинации «Архитектура и скульптура» - кадр «Село Парское». Елена Лисейкина. Москва.1-е место в номинации «Архитектура и скульптура» - кадр «Село Парское». Елена Лисейкина. Москва.
Изменить размер текста:

Красот в России хватит на всех - здесь сосредоточились уникальная природа, прекрасная архитектура, многовековые традиции, но главное - прекрасные люди с выразительными лицами. Именно поэтому фотоконкурс «Русская цивилизация» - затея неисчерпаемая: недостатка кадров точно не будет. Даже сейчас, когда фотографируют все.

Конкурс проводится в третий раз. В этом году его участниками стали более 5 тысяч фотографов, приславших 19,5 тысячи своих взглядов на Россию.

Победителями стали 18 авторов из Москвы, Мурманска, Архангельска, Сочи, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Салехарда, Краснодара, Крыма, Тульской, Московской и Новгородской областей.

1-е место в номинации «Традиции большой страны» - кадр «Высокий берег». Владимир Ковычев. Ижевск.

1-е место в номинации «Традиции большой страны» - кадр «Высокий берег». Владимир Ковычев. Ижевск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса Игорь Баринов:

«Фотоконкурс доказывает свою популярность, он востребован и в нашей стране, и за рубежом. Радует огромное желание россиян, наших соотечественников и иностранцев, побывавших в России, показать, какой они видят русскую цивилизацию».

Актриса и член жюри Юлия МИХАЛКОВА:

«Провела много часов, изучая работы участников фотоконкурса. Но ни об одной потраченной минуте не жалею, потому что получила огромное удовольствие. В каждом кадре я находила истинную красоту России, которая скрыта в обычных жизненных сюжетах, природных зарисовках, лицах многонационального народа нашей страны», - подчеркнула актриса, которая два года подряд входит в жюри «Русской цивилизации».

Фотограф и член жюри Максим МАРМУР:

«Я - неисправимый оптимист. Конкурс всегда немного лотерея и неизбежный срез того, что влечет и волнует современного фотолюбителя. Каждый год участвую в работе конкурса и не устаю находить новые имена, взгляды и подходы к ответу на главный вопрос: «Какая она, русская цивилизация?».

1-е место в номинации «Многонациональная Москва» - кадр «Селфи с болельщиком». Сергей Ромашев. Москва.

1-е место в номинации «Многонациональная Москва» - кадр «Селфи с болельщиком». Сергей Ромашев. Москва.

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству и член жюри Михаил Швыдкой:

«У российской культуры есть свои традиции, особенности и свой язык. Нам нужны конкурсы, которые позволят всему миру рассказать о российском искусстве. Нужны новые имена, свежий, незамыленный взгляд. Пропаганда новой России - это в том числе пропаганда нового искусства, в том числе фотоискусства. Вот почему так важны все работы каждого, кто рискнул найти ответ на вопрос, в чем суть нашей цивилизации и родной страны».

1-е место в номинации «Лица и поколения» - кадр «Ненецкая красавица». Марина Лонгортова. Салехард.

1-е место в номинации «Лица и поколения» - кадр «Ненецкая красавица». Марина Лонгортова. Салехард.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

По традиции сразу после вручения наград победителям лучшие работы «Русской цивилизации» отправляются в турне - сначала по Москве, потом по России и всей планете. В этом году выставки уже прошли в ЦУМе и Галерее Зураба Церетели, а также в США, Парагвае и Южной Осетии.

В 2018-м конкурсные работы разглядывали в Париже и штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, в Армении, Монголии, Израиле, Китае, Индии, Белоруссии.

цифры

Фотографии присылали из 32 стран, 81 региона Российской Федерации, 1667 городов и сел.

Приз зрительских симпатий - «Девушка с острова Кижи». Александр Белоусов. Краснодар.

Приз зрительских симпатий - «Девушка с острова Кижи». Александр Белоусов. Краснодар.

Проект подготовлен в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Издание осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей

Специальный выпуск «Комсомольской правды» и Федерального агентства по делам национальностей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook
Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA
Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса
Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»
ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу