Осеннее обострение: что делать, если начался цистит

Поздней осенью и зимой обостряются многие заболевания мочеполовой системы: этому способствует и возможное переохлаждение, и общее снижение иммунитета. Что делать нужно и чего нельзя, если похолодание привело к обострению (или первому появлению) цистита, рассказала старший врач-терапевт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Тхакахова.

Цистит – это заболевание, вызванное воспалительным процессом на слизистой оболочке стенки мочевого пузыря. У этой болезни характерные симптомы: частое и болезненное мочеиспускание, ощущение тяжести и дискомфорта в области мочевого пузыря, повышение температуры тела. Причин возникновения заболеваний мочеполовой системы множество, но наиболее распространенные из них – переохлаждение, инфекции бактериальной, вирусной, грибковой природы. Основная причина цистита – попадание в мочевой пузырь патогенных микроорганизмов: кишечных палочек, сапрофитных стафилококков, протеев и клебсиелл. Поэтому и лечение проводится с помощью антибактериальных препаратов, нацеленных на устранение причинной бактерии.

Реже цистит может быть обусловлен аутоиммунным процессом. Также заболевание может начаться из-за застойных явлений в мочевом пузыре при его несвоевременном опорожнении, климактерический период с гормональной перестройкой всего организма, при активной половой жизни, беременности, несоблюдении правил личной гигиены, в результате некоторых диагностических манипуляций.

Долгое время проблем, связанных с лечением цистита, не возникало. Однако в последние годы активно нарастает тенденция к возникновению устойчивости бактерий-возбудителей цистита к антибиотикам. Это приводит к тому, что даже на фоне лечения симптомы цистита либо не исчезают, либо лишь на время «заглушаются» препаратами, и через некоторое время повторяются заново. Основные причины этой проблемы – неосторожность многих людей в применении антибиотиков: самолечение неподходящими препаратами, несоблюдение схемы лечения и недостаточная продолжительность приема, когда человек бросает лечение после того, как пропадают симптомы болезни. Из-за этого бактерии «учатся» вырабатывать защитные механизмы, делающие их клеточную стенку невосприимчивой к действующему веществу (например, при помощи формирования биопленок на поверхности слизистой мочевого пузыря). Поэтому при подозрениях на цистит (как и в случае с другими болезнями) ни в коем случае нельзя подбирать себе препарат самостоятельно.

Сейчас в арсенале аптек есть не только антибиотики, но и большое количество безрецептурных лекарств на растительной основе, пришедших к нам из народной медицины. Компоненты растений, входящих в их состав (золототысячник, розмарин, любисток, толокнянка и т. д.) действительно могут ненадолго снимать боль и устранять дискомфорт: они способствуют расслаблению мускулатуры мочевого пузыря, обладают мочегонным и местным противовоспалительным действием. Ими можно воспользоваться в качестве «скорой помощи» до визита к врачу или применять в качестве дополнения к антибиотику, но ни в коем случае не заменять ими рецептурные препараты – такие средства не устраняют основную причину цистита. Используя только растительные лекарства, вы рискуете получить ложное улучшение самочувствия и переход цистита из острой формы в хроническую.

Что делать при возникновении цистита

1. Не назначайте себе лечение самостоятельно, основываясь на информации из интернета или советах знакомых, которым «помогло».

2. Если вы заболели впервые, сдайте общий анализ мочи для подтверждения наличия инфекции и воспаления в мочевом пузыре. Сегодня во многих лабораторных отделениях это можно сделать в срочном режиме, получив результат в тот же день.

3. Если симптомы имеют рецидивирующий характер (2 обострения цистита в течение полугода или 3 обострения в течение года), сделайте посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибактериальных препаратов. Этот анализ позволит определить вид бактерии, ее точное количество и спектр препаратов, к которым чувствителен выделенный микроорганизм. Для того чтобы посев был информативным, важно проводить его до начала лечения.

4. Обязательно запишитесь на прием к врачу. Если посев еще в работе, можно посетить врача, не дожидаясь результатов. Когда анализ будет выполнен, доктор сможет оценить по нему актуальность выбранного антибактериального препарата и при необходимости скорректировать схему лечения.

5. До визита врача соблюдайте оптимальный питьевой режим (не менее 1,5 литра воды в сутки), постарайтесь исключить соленую или острую пищу.

6. В случае рецидивирующего цистита обязательно проконтролируйте эффективность пройденного лечения: сдайте мочу на посев через 2 недели после окончания приема препарата. Это позволит лечащему врачу убедиться в отсутствии в организме бактерий либо своевременно выявить устойчивые микроорганизмы и назначить дополнительную линию терапии.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»