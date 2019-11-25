2019-11-25T18:23:25+03:00
Звезды

«Мы уже посмеялись над золотой лепниной»: Юрий Башмет опроверг продажу дома на Рублевке за 637 миллионов

В соцсетях прославленного музыканта записали в хозяева вычурного особняка на тысячу «квадратов»
Алена МАРТЫНОВА
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Юрий Башмет опроверг продажу дома на Рублевке за 637 миллионовЮрий Башмет опроверг продажу дома на Рублевке за 637 миллионовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лувр и Версаль отдыхают, когда рублевские миллионеры распахивают двери своих дворцов. Один из них, выставленный на продажу агентством элитной недвижимости, приписали всемирно известному альтисту Юрию Башмету. Якобы 66-летний маэстро решил избавиться от особняка на Рублевке за 637 млн 637 тысяч.

Фото интерьеров, которые тут же растиражировали СМИ, поражают воображение: парадная лестница из мрамора, стеклянная крыша в холле, бассейн… Вместо комнат в трехэтажном дворце на 1100 «квадратов» - величественные залы с торжественными колоннами, на стенах золотая лепнина, на окнах — тяжелые портьеры, на полах — паркет и расписные ковры, а на потолках — библейская роспись и золоченые люстры. Виды из резиденции открываются прямо на Москва-реку, а всего на участке в 130 соток 7 строений: кроме основного дома еще гостевой на 4 спальни, дом охраны, баня, теплый гараж и гараж с мойкой, беседка и летний спортивный домик. Одним словом, не «лот» - загляденье! Вот только нога Башмета там не ступала.

Фото интерьеров, которые тут же растиражировали СМИ, поражают воображение. Фото: welhome.ru

Фото интерьеров, которые тут же растиражировали СМИ, поражают воображение. Фото: welhome.ru

- Мы с Юрием Абрамовичем же посмеялись и над фотографиями с золотой лепниной, и над самой идеей, - рассказал kp.ru администратор артиста Дмитрий Гринченко. - Они хотя бы чисто снаружи сняли его дом, а не какой-то чужой, который он не видел никогда в жизни. Это абсолютный бред: это не дом Башмета, он ничего не продает. Этот особняк даже близко не похож на его дом. Ту загородную недвижимость, которой Юрий Абрамович владеет уже сто лет в обед, он не планировал и не планирует продавать.

В соцсетях прославленного музыканта записали в хозяева вычурного особняка на тысячу «квадратов». Фото: welhome.ru

В соцсетях прославленного музыканта записали в хозяева вычурного особняка на тысячу «квадратов». Фото: welhome.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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