Команда Москвы стала лучшей в общем зачете чемпионата «Абилимпикс»

Первое место на V Национальном чемпионате «Абилимпикс-2019» заняла команда из Москвы. Ребята завоевали 182 медали, из них 81 золотая, 59 серебряных и 42 бронзовых. На втором месте команда из Татарстана – 43 медали: 17 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых. И на третьем месте Московская область. В общем зачете команды 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

За три дня на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью прошли не только соревнования, но и мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы. На площадке центров занятости «Моя работа» и «Моя карьера» проходили тренинги по развитию навыков, необходимых для успешного трудоустройства и консультации кураторов программ «Доступная работа» центра «Моя карьера».

Лучшие представители 84 регионов соревновались в 62 основных и 31 презентационной компетенциях, среди которых «Веб-дизайн», «Робототехника», «Лазерные технологии», «Мультимедийная журналистка» и другие профессии. Мастерство участников оценили 700 экспертов - представителей работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. За эти дни около 11 тысяч гостей пришли поддержать более 1800 участников чемпионата.

Напомним, в 2021 году Москва примет Х Международный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».