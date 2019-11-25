2019-11-25T18:19:40+03:00
В мире

В Италии из-за дождей обвалился мост

Это напомнило прошлогоднюю трагедию в Генуе, но только чудом удалось избежать жертв
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Хорошо, что из-за плохой погоды и выходного дня было мало машин, жертв удалось избежать.Хорошо, что из-за плохой погоды и выходного дня было мало машин, жертв удалось избежать.Фото: REUTERS
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- Я шел на обгон, но в какой-то момент увидел странное потемнение впереди на дороге, а один человек стоял и махал руками, призывая затормозить. Я еще не сразу понял, зачем он машет, не хотел останавливаться. Подумал, ну всякое бывает, мало ли сумасшедших на дороге. Но какое-то внутреннее чутье сработало. Моя машина встала буквально в паре метров перед провалом! - так рассказывал один из очевидцев-водителей в итальянских новостях в воскресенье вечером. Как же хорошо, что он все-таки остановился, а то улетел бя прямиком в пропасть.

Это какая-то жуткая картина, похожая на кадры из фильма-ужастика! Дыра 30 метров! Огромная часть автомобильной трассы просто провалилась вниз. Без особого шума, грома, и никто будто бы это даже не предвидел этого. Хотя автотрассы должны проверяться, постоянно ремонтироваться. Проезд-то по ним недешевый! А тут одного усиленного ноябрьского дождя было достаточно (впрочем, в эти дни по Италии действительно много льет, некоторые города заливает аж по колено), чтобы спровоцировать оползень и обрушение виадука. Это случилось на автомобильной трассе между городами Савона и Турин.

В Италии из-за дождей обвалился мост Фото: REUTERS

В Италии из-за дождей обвалился мостФото: REUTERS

Люди сами останавливали движение. Спасатели приехали не сразу. Хорошо, что из-за плохой погоды и выходного дня было мало машин, жертв удалось избежать. А иначе в обычное время здесь тоже достаточно оживленное движение. Случись оползень в будни, трагедия была бы не меньшего масштаба, что и в прошлом году в Генуе, когда из-за обрушения моста Моранди погибли 43 человека.

Сейчас по итальянским соцсетям гуляют устрашающие схемы «опасных» мостов. Компании, обслуживающие автомагистрали, срочно принялись проводить оценки состояния подконтрольных мостов и виадуков.

Мост рухнул после оползней в северо-западном регионе Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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