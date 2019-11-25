Участников проекта «Московское долголетие» приглашают на катки

В среду, 27 ноября, с 14 до 18 часов в саду «Эрмитаж» в центре столицы состоится торжественное открытие зимнего направления в проекте «Московское долголетие» - коньки. Известные фигуристы и профессиональные тренеры проведут для участников мастер-класс по фигурному катанию и дадут старт эстафете. В ней примут участие 11 команд по 8 человек от каждого округа Москвы.

«Впервые этой зимой в рамках проекта откроются спортивные секции по зимним видам спорта, - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения столицы. - В 17 городских парках для участников проекта «Московское долголетие» будут проходить занятия на коньках на свежем воздухе».

В саду «Эрмитаж» представители старшего поколения смогут принять участие в мастер-классе от профессиональных фигуристов - мастера спорта международного класса Анастасии Гребенкиной и мастера спорта России, режиссера-постановщика ледовых номеров Степана Еремина. Гостей научат базовым элементам фигурного катания - коньковым шагам, а также покажут упражнения, которые помогают держать равновесие на льду. После мастер-класса 11 команд проекта «Московское долголетие» посоревнуются в скорости и грациозности катания в эстафете на льду. Победителей выберут в двух номинациях - за самое быстрое прохождение дистанции и самое артистичное выступление. Для гостей праздника выступит певец Митя Фомин и кавер-группа «StereoDrive».

Тренировки по конькам для участников проекта будут проходить в 17 парках: парк имени Горького, «Перовский», «Ангарские пруды», «Гончаровский», «Эрмитаж», «Красная Пресня», «Таганский», сад имени Баумана, «Фили», 50-летия Октября, «Бабушкинский», сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный парк «Митино», «Сокольники», «Измайловский», усадьба Воронцово, парк «Ходынское поле».

Лыжные тренировки - в 14 парках: парк Олимпийской деревня, Джамгаровский пруд, парк у прудов «Радуга», «Кузьминки», парк «Садовники», «Фили», 50-летия Октября, «Бабушкинский», сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный парк «Митино», «Сокольники», «Измайловский», усадьба Воронцово, парк «Ходынское поле».

На занятия можно прийти со своими коньками и лыжами или взять их напрокат.