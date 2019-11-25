«Мой социальный центр» устроит гонки на автосимуляторе и раскроет секреты красоты

С 25 по 30 ноября в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в Марьиной роще (ул. Сущевский вал, 31, стр. 2) пройдут познавательные семинары, мастер-классы и встречи. К примеру, завтра, 26 ноября, в 12.00 бьюти-тренер Евгения Родионова на лекции «Красота и стиль» откроет модные секреты. А любителей экстрима в этот же день в 18.00 встречает автогонщик Тимофей Андрющенко со своей командой из автоклуба «Want to Drive». Желающие смогут порулить на гоночном симуляторе по виртуальной трассе.

В среду, 27 ноября, в 11.00 в клубе «Мой социальный центр» - день красоты с мастером-парикмахером Ольгой Овчинниковой и визажистом Татьяной Ткачевой. Бьюти-эксперты научат ухаживать за кожей шеи и лица, укладывать волосы, делать дневной макияж и оформлять зону декольте.

В четверг, 28 ноября, в 19.00 - поэтический вечер «Супердедушки-2019» Виктора Дурицына, лауреата всероссийского Грушинского фестиваля и члена Союза писателей России. Виктор уже много лет пишет стихи, сочиняет песни и с большим удовольствием выступает в роли рассказчика. На творческом вечере гости смогут лично задать автору вопросы о его жизни и творчестве.

В субботу, 30 ноября, в 10.00 - занятие от представителей сервиса «Бабушка на час». Для участников разберут тему «Коррекционная психологическая группа по работе с эмоциональным выгоранием для нянь». Встречу проведут основательница сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова, психолог Ирина Верижникова и рекрутер сервиса «Бабушка на час» Тамара Мамаева.

Подробнее о программе клуба «Мой социальный центр» - https://dszn.ru/moitsentr