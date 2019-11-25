2019-11-25T18:19:35+03:00
Город помогает

«Мой социальный центр» устроит гонки на автосимуляторе и раскроет секреты красоты

Для москвичей старшего поколения проводят еженедельные бесплатные занятия
Наталья КОСТИНА
Поделиться:
Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
Изменить размер текста:

С 25 по 30 ноября в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в Марьиной роще (ул. Сущевский вал, 31, стр. 2) пройдут познавательные семинары, мастер-классы и встречи. К примеру, завтра, 26 ноября, в 12.00 бьюти-тренер Евгения Родионова на лекции «Красота и стиль» откроет модные секреты. А любителей экстрима в этот же день в 18.00 встречает автогонщик Тимофей Андрющенко со своей командой из автоклуба «Want to Drive». Желающие смогут порулить на гоночном симуляторе по виртуальной трассе.

В среду, 27 ноября, в 11.00 в клубе «Мой социальный центр» - день красоты с мастером-парикмахером Ольгой Овчинниковой и визажистом Татьяной Ткачевой. Бьюти-эксперты научат ухаживать за кожей шеи и лица, укладывать волосы, делать дневной макияж и оформлять зону декольте.

В четверг, 28 ноября, в 19.00 - поэтический вечер «Супердедушки-2019» Виктора Дурицына, лауреата всероссийского Грушинского фестиваля и члена Союза писателей России. Виктор уже много лет пишет стихи, сочиняет песни и с большим удовольствием выступает в роли рассказчика. На творческом вечере гости смогут лично задать автору вопросы о его жизни и творчестве.

В субботу, 30 ноября, в 10.00 - занятие от представителей сервиса «Бабушка на час». Для участников разберут тему «Коррекционная психологическая группа по работе с эмоциональным выгоранием для нянь». Встречу проведут основательница сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова, психолог Ирина Верижникова и рекрутер сервиса «Бабушка на час» Тамара Мамаева.

Подробнее о программе клуба «Мой социальный центр» - https://dszn.ru/moitsentr

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу
Шипулин снова стал тренироваться
Антон Шипулин: О том, что моя сестра Настя заканчивает карьеру, сам узнал из Инстаграм
С винтовкой Антона Шипулина побегут на Кубке мира
Антон Шипулин строит спорткомплекс под Екатеринбургом
Антон Шипулин: Сергей Чепиков перешел в другой комитет Госдумы, чтобы «не дублировать наши полномочия»
Американец ушел жить в бункер, чтобы не платить налоги
Постоянное головокружение: стали известные новые подробности госпитализации Дмитрия Ульянова
Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Турция начнет испытание радиолокационных систем С-400
В Госдуме высказали удивление позицией «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива
На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова
Трамп отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера
Названы самые популярные дизельные авто
В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар
Правительству предложили три способа побороть кромешную тьму на дорогах
В «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа
Совет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами
Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотники
Опрос: 57 процентов россиян считают скидки «черной пятницы» фейковыми
Москвичи обменяли на «Станцию Мини» старые граммофоны, радиошляпы и «Яндекс. Носок»