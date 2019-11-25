2019-11-25T19:25:42+03:00
Спорт

Защитник "Байера" Джонатан Та: "Будем больше двигаться на поле, чтобы не замерзнуть в Москве"

Своими впечатлениями от грядущей игры поделился один из футболистов немецкого клуба [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболист "Байера" Джонатан Та.Футболист "Байера" Джонатан Та.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 ноября, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Леверкузенский "Байер" будет биться с московским "Локомотивом". Накануне этой игры центральный защитник немецкой команды Джонатан Та на предыгровой пресс-конференции

- Что для вас значит предстоящая игра против "Локомотива"?

- Каждый матч в Лиге Чемпионов для нас особенный и мы хотим подойти к последней игре в группе против "Атлетико" в хорошем настроении. Что мы и сделаем, добившись завтра хорошего результата в матче против "Локомотива".

- Повлияет ли тот факт, что -3 градуса, на игру?

- Да, мы знаем, что обычно в таких условиях не играем. Но поделать ничего не можем. Но мы будем больше двигаться, соответственно даже не сможем замерзнуть по ходу игры. В нынешнем сезоне леверкузенский "Байер", который пробился в Лигу Чемпионов по итогам прошлого чемпионата, идет пока что скромно - только 9 место. Джонатан Та провел за леверкузенский клуб 10 игр в чемпионате Германии и еще 4 поединка в Лиге Чемпионов. В поединке 1 тура, напомним, "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1.

Пресс-конференция Петера Боша и Джоната Та перед игрой Лиги Чемпионов Локомотив - Байер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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