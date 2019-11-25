2019-11-25T19:25:27+03:00
Спорт

Перед игрой с "Локомотивом" главный тренер "Байера" похвалил Алексея Миранчука

Петер Бош назвал лидера москвичей очень качественным игроком перед матчем 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Байера" Петер Бош.Главный тренер "Байера" Петер Бош.Фото: REUTERS
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Футболисты леверкузенского "Байера" во вторник, 26 ноября, проведут матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Локомотива". Поединок пройдет на поле стадиона "РЖД Арена" и накануне этой игры главный тренер немецкого клуба голландец Петер Бош поделился впечатлениями от предстоящей битвы с командой Юрия Семина.

- В 2016 году вы играли против "Ростова" в ЛЧ с "Аяксом". Есть ли дискомфорт от того, что снова играете в России?

- Да, конечно, я помню эту игру. Прошло уже много времени и мы хотим завтра показать нашу лучшую игру.

- Дисквалификация Амире будет проблемой для вас в предстоящей игре против "Локомотива"?

- Мы готовимся в штатном режиме. И дадим шанс одному из игроков, который у нас есть на замену.

- Что думаете про завтрашнего соперника? Была серия без побед и травмы у "Локомотива".

- "Локомотив" - хорошая и качественная команда. Они обыграли нас в первой игре. И клуб провел достаточно качественный домашний матч против "Ювентуса", у них не получилось набрать два очка.

- Много говорят о том, что Миранчук может перейти в "Ювентус". Думаете ли, что у "Локо" есть такие игроки, которые могут играть за "Юве"?

- Я главный тренер "Байера", но Алексей, без сомнения - качественный игрок. Но давать советы "Ювентусу" по трансферной политике - не совсем корректно.

- Как смотрите на то, чтобы продолжить карьеру в России после окончания контракта с "Байером"?

- Пока на данный момент я тренер "Байера", и завтрашняя игра позволит мне пробыть на этому посту. В России - хорошая лига, построили качественные стадионы к ЧМ. Но мне пока что нечего сказать.

- В прошлом туре "Байер" сыграл вничью 1:1, но вы нанесли 27 ударов. Что произошло?

- Как тренер, я бы волновался, если бы мы меньше рисковали в атаке. В футболе все возможно. В следующей игре мы можем нанести два удара и забьем дважды. Нам важно уделять внимание реализации моментов и концентрации у своих ворот.

Матч "Локомотив" - "Байер" станет определяющим для обеих команд в групповом этапе. Оба клуба набрали по 3 очка после 4 игр и успех в очной встрече позволит стать фаворитом в гонке за место в весенней стадии еврокубков.

Пресс-конференция Петера Боша и Джоната Та перед игрой Лиги Чемпионов Локомотив - Байер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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