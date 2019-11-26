Локомотив - Байер 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Для футболистов "Локомотива" после двух поединков против туринского "Ювентуса" наступает время крайне важной игры. Леверкузенский "Байер", который приехал в гости к москвичам, выиграл свой матч у мадридского "Атлетико" и на групповом этапе эти два клуба поровнялись в турнирной таблице. И теперь им предстоит выяснить в очной встрече, кто же лучше. Победитель получит шанс подняться повыше в турнирной таблице и повысить шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Байер 26 ноября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Команды играли между собой всего лишь один раз. 18 сентября 2019 года "Локомотив" в гостях победил "Байер" со счетом 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Шансы команд на победу примерно равны.

Прогноз на матч Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Будет ничья в этой игре скорее всего.

Время начала матча Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Матч Локомотив - Байер 26 ноября 2019 года в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Байер можно посмотреть 26 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Байер 26 ноября 2019

Трансляция матча Локомотив - Байер 26 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.