Дешево и полезно: эксперты по питанию назвали пять российских продуктов, которые мы недооцениваем

Библейская фраза «нет пророка в своем отечестве» имеет отношение и к питанию. В последние годы на прилавках наших магазинов появилось множество продуктов, пришедших с Запада. С экзотичными названиями, в красивых упаковках, обладающих удивительными свойствами (если верить маркетологам, эти продукты продвигающим). В результате наша привычная еда, которая была в обиходе не одно столетие, оказалась вытеснена модными пришельцами из-за рубежа. Вместе с директором Научно-исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаидой Медведевой мы решили восстановить справедливость и рассказать про пять самых популярных и полезных наших традиционных продуктов.

1. Гречка

На первое место рейтинга полезных отечественных продуктов Зинаида Медведева ставит гречневую крупу. По словам нашего эксперта, основное место в меню русского человека с самой глубокой древности и вплоть до ХХ века занимали каши и хлеб. Особое место отводилось именно гречке. Кстати, эта привычная и знакомая нам с детства каша в других странах практически не известна. Там почти никто не использует гречку, именно поэтому в меню некоторых ресторанов появилось такое экзотичное блюдо как «русское гречотто».

В цельнозерновой гречке содержатся витамины, а также полезные вещества-флавоноиды, которые способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, поясняет Зинаида Медведева. В то же время, в отличие от многих других круп, гречка не содержит глютена. Благодаря этому она легко переваривается и часто входит в рацион послеоперационных больных.

Гликемический индекс гречневой крупы около 50. Это среднее значение, не низкое, но и не высокое. Поэтому гречка, сваренная на воде, может входить в рацион худеющих.

СОВЕТ

Важно использовать цельнозерновую крупу и стараться не заменять ее на гречку, которую продают в виде завтрака быстрого приготовления, советует директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева. Лучший вариант — крупа-ядрица, которая варится около 20 минут.

Зинаида МедведеваФото: Личный архив

2. Льняное масло

На вторую позицию рейтинга эксперт ставит льняное масло. На Руси его знали с глубокой древности. Многие растительные масла в своем составе имеют полезные жирные кислоты, но такого качественного сочетания, как в льняном, нет нигде, подчеркивает Зинаида Медведева. Один из самых ценных компонентов - Омега-3 кислоты. Они незаменимые, то есть не могут производиться в нашем организме и должны поступать с питанием. Имейте в виду, что Омега-3 в льняном масле и, скажем, в рыбе отличаются и не заменяют друг друга.

Также льняное масло содержит в значительном количестве витамин E, в меньшем — витамины К и группы В. И еще вещества-стерины, необходимые для важных биологических процессов, включая построение клеточных оболочек.

Врачи рекомендуют активно использовать в рационе растительное масло при проблемах с ЖКТ, артрите и при сердечно-сосудистых заболеваниях. Этот продукт помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

КСТАТИ

Льняное масло значительно отличается от подсолнечного своим составом жиров. В подсолнечном много Омега -6, которых мы обычно перебираем в рационе, а в льняном много Омега-3, которых мы сильное недобираем.

СОВЕТ

Льняное масло лучше покупать нерафинированное. Хранить в холодильнике и следить за сроком годности, поскольку нерафинированные масла портятся относительно быстро, в среднем за месяц. Употреблять такое масло лучше всего как заправку для салатов.

3. Капуста

Свежая капуста содержит рекордное количество витамина С. Больше, чем апельсины, которые мы привыкли приносить на гостинец болеющим. Также в ней содержатся важнейшие макроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, хлор и сера. С таким набором биологически активных веществ эта культура просто не может не иметь полезных свойств. Среди них: противовоспалительное, обезболивающее и даже онкопротекторное (то есть снижение риска развития опухолей). Регулярное употребление капусты помогает в профилактике язвенных заболеваний ЖКТ. А противовоспалительные свойства приходят на помощь, в том числе, при инфекционных болезнях дёсен, которые в дальнейшем способны перерасти в пародонтоз.

СОВЕТ

В капусте минимум калорий, поэтому она хороша для снижения веса. Наименьшая калорийность у свежей и квашеной капусты. Чем сильнее обработка этого продукта (варка, тушение, жарка), тем выше калорийность. Поскольку обработанная капуста, как и другие овощи, переваривается гораздо легче, быстрее, и организм тратит минимум энергии на усвоение.

4. Иван-чай

Кипрей (другое название иван-чая) всегда пользовался популярностью на Руси. Сейчас стало понятно, что ферментирование, которое проходят листья иван-чая, и придает ему основную долю полезных свойств.

Иван-чай обладает вяжущим и обволакивающим действием, и поэтому улучшает состояние при гастритах, колите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержащиеся в растении кверцетин и кемпферол, которые относятся к группе флавоноидов, укрепляют сосуды и делают их эластичными, предотвращая появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Также иван-чай богат витаминами А, С и обладает мощным антисептическим свойством. Листочки и цветы этой травы значительно превосходят такие знакомые всем природные антисептики как кора ивы, дубовая кора и медвежьи ушки, поясняет эксперт. А еще иван-чай помогает поддерживать функцию предстательной железы (поэтому в народе его называли «мужской травой»).

СОВЕТ

Как растение, содержащее довольно сильные биологически активные вещества, иван-чай имеет противопоказания. Не стоит употреблять его гипотоникам из-за риска сильного снижения давления, предупреждает Зинаида Медведева. Также нужно быть осторожными и советоваться с врачом людям, имеющим проблемы со свертываемостью крови, например, тромбоз или варикоз.

5. Тыква

Самое главное, что она помогает справиться с дефицитом магния, говорит эксперт. У многих россиян наблюдается его недостаток. Это связано со злоупотреблением фастфудом, алкоголем, жареной и жирной пищей. Такое питание провоцирует развитие условно-патогенной микрофлоры в кишечнике, и размножающиеся микроорганизмы особенно охотно потребляют магний, буквально «обкрадывая» наш организм. Другой причиной дефицита магния может быть хронический стресс. Гормоны стресса сжимают кровеносные сосуды, вызывая высвобождение магния в кровь для расслабления. Затем избыток микроэлемента удаляется с мочой. При недостатке магния у человека появляется раздражительность, упадок сил, проблемы с суставами, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Если регулярно употреблять тыкву, можно восполнить запас этого элемента. По словам Зинаиды Медведевой, для этого достаточно одной порции в день — 200–300 граммов.

Кроме магния тыква содержит ударную дозу каротина (предшественник витамина А), а также витамины С, В1, В2, РР, Е. Помимо этого плоды богаты кальцием, железом, селеном и кобальтом.

Тыква помогает справиться с дефицитом магния, говорит экспертФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СОВЕТ

Тыква низкокалорийна, поэтому хорошо подходит для диет, направленных на снижение веса. К тому же она снижает аппетит за счет большого количества пищевых волокон и нормализует обмен веществ.

В то же время есть ограничения. В сыром виде тыква противопоказана людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, камнями в желчном пузыре и почках. Больным диабетом также нужно быть осторожными и консультироваться с лечащим врачом.