«Он записал компромат»: Басков оправдался за дебош на юбилее Игоря Крутого

На минувшей неделе в соцсетях обсуждались скандальные видеоролики, выложенные в Инстаграме Сергея Лазарева.

Напомним: в Минске Игорь Яковлевич отмечал концертом свой 65-летний юбилей. На скандальном видео Николай Басков пытается выхватить у маэстро телефон, а потом они оба падают. Все это под сопровождение звездного смеха (за потасовкой коллег наблюдал Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова) и отборного мата из уст Николая Баскова (!).

На премии «Золотой граммофон» Николай Басков объяснил дружеский "дебош", выложенный в соцсетях.

- Да, поскользнулись мы, - смеется Николай, вспоминая видео с Игорем Крутым. - Я в этот момент выхватывал у Игоря Яковлевича телефон, потому что он снял меня исподтишка. Я ему наступил на ботинок, он поскользнулся, а потом я и сам упал. Я выхватывал телефон, потому что он записал компромат (смеется.). Я рассказал свою сокровенную тайну, а Игорь это снял на телефон. Конечно, я не хотел, чтобы мой секрет стал достоянием общественности. Игорь Яковлевич открыл Инстаграм, у него уже там полмиллиона подписчиков. Он размещает там абсолютно все, забывая, что там записано или сказано в дружеской беседе. Никакой ссоры не было. Мы просто веселились. Обошлось без травм. Главное, я стер то, что надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745988" frameborder="0"></iframe> Басков оправдался за дебош на юбилее Игоря Крутого.Артист впервые прокомментировал потасовкуМария РЕМИЗОВА

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