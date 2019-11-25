"Это некрасиво!": Басков поддержал затравленную Ротару

После того, как София Ротару объявила, что едет на "Песню года", в соцсетях началась волна негодования. Мол, деньги закончились, собралась в Россию на заработки. Хотя, по словам директора Ротару Сергея Лаврова, "хуторянка", как и другие артисты, поет на телевизионных новогодних съемках бесплатно. Поддержал затравленную 72-летнюю певицу и певец Николай Басков:

- Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады, - подчеркнул в своем Инстаграме тенор.- Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! ! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой легендой в одно время и очень надеюсь, что она, несмотря ни на что, приедет на "Песню Года" и не только"! Музыка вне политики!

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