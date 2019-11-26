2019-11-26T01:50:28+03:00
Общество

Нашими согражданами за год стали 146 тысяч украинцев

Это больше половины от всех иностранцев, которые получили в 2019 году российское гражданство
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Нашими согражданами за год стали 146 135 украинцевНашими согражданами за год стали 146 135 украинцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте МВД России опубликован доклад "Статистические сведения по миграционной ситуации в России". Согласно документа, только за 9 месяцев уходящего года в Главное управление по вопросам миграции МВД России обратились, и в итоге получили гражданство России 284 982 иностранцев.

Цифра довольно серьезная: за полный прошлый год обладателями российского гражданства стали более 269 тысяч человек.

- Если учитывать, что этот год еще не закончился, можно предположить, что нашими согражданами в 2019 году могут стать более 300 тысяч человек, - отметили "КП" аналитики ведомства.

Свежая кровь каких национальностей вольется в наше многонациональное общество? Согласно данным ведомства, абсолютными рекордсменами среди получивших гражданство России стали бывшие граждане Украины - 146 135 человек. Их уже никто не обгонит. С большим отрывом за ними следуют 34 991 казахов, 30 358 таджиков, 17 082 армян, 13 641 узбеков, 11 455 молдаван, 9 578 азербайджанцев, 6 711 киргизов, 3 662 белорусов, 1 903 грузина, 888 туркменов, 406 сирийца, 358 турков, 351 афганец, 320 вьетнамцев, 117 абхазов, 123 египтянина, 100 сербов, 99 немцев и 34 француза.

А еще гражданами России стали 5 318 человек без гражданства. Одни с паспортами СССР досиживали свои тюремные сроки, другие многие лета считали себя гражданами мира. И такое тоже бывает.

Исходя из документа еще 963 568 украинцев могут в ближайшем будущем стать нашими согражданами. Именно столько в текущем году становились и снимались с миграционного учета в России.

Но больше всего в России прибыло на работы мигрантов из Узбекистана (2 964 477), Китая (1 715 328) и Таджикистана (1 545 852). Они чаще рассматривают российское гражданство, как способ получения работы без патента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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