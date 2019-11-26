2019-11-26T02:04:57+03:00
Звезды

Похудевшая Волочкова снялась в прозрачном боди на голое тело

Балерина не устает хвастаться идеальной фигурой
Ирина СУХАНОВА
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Волочкова не устает демонстрировать постройневшую фигуру. Фото: Инстаграм.Волочкова не устает демонстрировать постройневшую фигуру. Фото: Инстаграм.
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Силе воли Анастасии Волочковой можно только позавидовать: перед премьерой своего нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка» она села на строгую диету, чтобы привести фигуру в порядок. И добилась своего! Анастасия почти ничего не ела и ежедневно тренировалась у балетного станка. Как результат – все лишнее ушло, и Волочкова теперь выглядит как никогда стройной. В Инстаграме Анастасия не устает демонстрировать похудевшую фигуру в разных видах – в балетной пачке, в купальнике, в бикини, в облегающих леггинсах. И вот теперь балерина решилась показать поклонникам более пикантный вариант: она сфотографировалась в кружевном боди на голое тело.

Анастасия сфотографировалась в домашней обстановке – на снимке балерина позирует в своей роскошной ванной комнате. Из одежды на ней – только прозрачное неглиже, совершенно не скрывающее ее форм. Сквозь тонкое кружево отлично просматривается грудь чаровницы, которую она даже не попыталась прикрыть перед тем, как запечатлеть себя на камеру.

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Анастасия сфотографировалась в прозрачном кружевном боди, не скрывавшем ее прелестей.
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В Инстаграме Волочкова рассказала, что снимает усталость после шоу своими любимыми методами: баня, парилка, массаж, грязевые маски. Плюс балерина после баньки любит окунуться в ледяную купель – это отлично тонизирует кожу. Анастасия не раз писала в своем блоге, что нырять в ледяную воду неподготовленным людям категорически нельзя – это может быть смертельно опасным. Но Волочкова моржует с детства, закаляться ее приучил отец-спортсмен. Анастасия привыкла к экстремально низким температурам, и уже не представляет себе настоящей русской зимы без бани и парилки.

Не секрет, что артистка уже длительное время состоит в отношениях с загадочным мужчиной, имя которого она не раскрывает. Анастасия никогда не появляется с бойфрендом на публике и не желает рассказывать о нем журналистам. Именно он часто фотографирует Волочкову для Инстаграма. Поговаривают, что это тайный возлюбленный вдохновил Анастасию на строгую диету – благодаря ему артистка держалась и не срывалась.

Рацион Анастасии у многих вызывает шок – ведь балерина почти ничего не ест. Сама же она уверяет, что чувствует себя прекрасно, и ей очень нравится ощущение легкости во всем теле.

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Балерина любит после баньки нырнуть в ледяную купель.
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- Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью, - написала артистка как-то на своей страничке. - Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!

Поклонники поражаются: и откуда у Анастасии при таком рационе берутся силы? Ведь ее новое шоу требует невероятной энергии. На сцене Волочкова не только танцует, но и выполняет сложные акробатические трюки, которые под силу только опытным цирковым артистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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